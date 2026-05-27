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Lisboa

Nell’Est de Catin Nardi
DR | Nell’Est de Catin Nardi

Nell’Est

  • Miúdos
  • Fábrica Braço de Prata, Marvila
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A Fábrica Braço de Prata recebe Nell’ Est, um espectáculo a solo do marionetista Catin Nardi para toda a família. Através de uma sequência de personagens da cultura oriental, a peça propõe uma viagem pelo universo fantástico, mitológico e tradicional das civilizações mais antigas do mundo, revelando a história de cada figura artística. O bilhete custa 8€.

Detalhes

Endereço
Fábrica Braço de Prata
Rua da Fábrica do Material de Guerra, 1
Lisboa
1950-128
Transporte
BUS 718, 728, 755, 781, 782
Preço
8€
Horário
Sáb 16.00

Datas e horários

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