A Fábrica Braço de Prata recebe Nell’ Est, um espectáculo a solo do marionetista Catin Nardi para toda a família. Através de uma sequência de personagens da cultura oriental, a peça propõe uma viagem pelo universo fantástico, mitológico e tradicional das civilizações mais antigas do mundo, revelando a história de cada figura artística. O bilhete custa 8€.
Nell’Est
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Fábrica Braço de Prata
- Rua da Fábrica do Material de Guerra, 1
- Lisboa
- 1950-128
- Transporte
- BUS 718, 728, 755, 781, 782
- Preço
- 8€
- Horário
- Sáb 16.00
Datas e horários
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