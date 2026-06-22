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Lisboa

O meu primeiro herbário
© EGEAC/José Frade

O Meu Primeiro Herbário

  • Miúdos
  • Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Os herbários são óptimas ferramentas para conhecer a flora e, neste desafio de observação e exploração no jardim do Palácio Pimenta, as famílias são convidadas a registar, recolher, desenhar e catalogar o mundo natural. Durante o passeio, observa-se a variedade de plantas e aprende-se a distinguir árvores, herbáceas e trepadeiras através das suas folhas, flores, frutos ou sementes. O objectivo é desvendar os segredos da botânica enquanto se discute a importância da preservação dos ecossistemas e a necessidade de desenvolver práticas sustentáveis no coração das cidades.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa – Palácio Pimenta
Palácio Pimenta
Campo Grande, 245
Lisboa
1700-091
Transporte
Metro Campo Grande
Preço
5€
Horário
Qui 15.00, Sáb 10.30

Datas e horários

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