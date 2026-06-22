A Time Out diz

Os herbários são óptimas ferramentas para conhecer a flora e, neste desafio de observação e exploração no jardim do Palácio Pimenta, as famílias são convidadas a registar, recolher, desenhar e catalogar o mundo natural. Durante o passeio, observa-se a variedade de plantas e aprende-se a distinguir árvores, herbáceas e trepadeiras através das suas folhas, flores, frutos ou sementes. O objectivo é desvendar os segredos da botânica enquanto se discute a importância da preservação dos ecossistemas e a necessidade de desenvolver práticas sustentáveis no coração das cidades.