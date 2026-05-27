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Lisboa

O Traje e os Seus Padrões
DR | O Traje e os Seus Padrões

O Traje e os Seus Padrões

  • Miúdos
  • Museu Nacional do Traje, Lumiar
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Esta oficina de estampagem desafia os mais novos a caçar padrões escondidos na arquitectura, nos coches e nos tecidos do Museu Nacional do Traje, bem como na natureza do Parque Botânico do Monteiro-Mor. Após uma fase de desenho e observação, as crianças dão asas à imaginação para criar os seus próprios motivos decorativos e aplicá-los numa individual de mesa personalizada. A actividade custa 5€ por participante.

Detalhes

Endereço
Museu Nacional do Traje
Largo Júlio de Castilho
Lisboa
1600-483
Transporte
BUS 703
Preço
5€
Horário
Sáb 10.00

Datas e horários

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