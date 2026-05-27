Esta oficina de estampagem desafia os mais novos a caçar padrões escondidos na arquitectura, nos coches e nos tecidos do Museu Nacional do Traje, bem como na natureza do Parque Botânico do Monteiro-Mor. Após uma fase de desenho e observação, as crianças dão asas à imaginação para criar os seus próprios motivos decorativos e aplicá-los numa individual de mesa personalizada. A actividade custa 5€ por participante.
O Traje e os Seus Padrões
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu Nacional do Traje
- Largo Júlio de Castilho
- Lisboa
- 1600-483
- Transporte
- BUS 703
- Preço
- 5€
- Horário
- Sáb 10.00
Datas e horários
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