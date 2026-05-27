O Traje e os Seus Padrões

A Time Out diz

Esta oficina de estampagem desafia os mais novos a caçar padrões escondidos na arquitectura, nos coches e nos tecidos do Museu Nacional do Traje, bem como na natureza do Parque Botânico do Monteiro-Mor. Após uma fase de desenho e observação, as crianças dão asas à imaginação para criar os seus próprios motivos decorativos e aplicá-los numa individual de mesa personalizada. A actividade custa 5€ por participante.