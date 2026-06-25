Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Palavras para Mergulhar
DR | Palavras para Mergulhar, por Bru Junça

Palavras para mergulhar

  • Miúdos
  • LU.CA - Teatro Luís de Camões, Belém
Publicidade

A Time Out diz

No Verão, as palavras estalam, aquecem a pele e secam as bocas. Para refrescar o corpo e construir memórias felizes na infância, a mediadora Bru Junça convida as famílias para uma sessão de leitura especial, partindo do livro Um dia na praia (de Bernardo P. Carvalho, ed. Planeta Tangerina) e de outras narrativas refrescantes. A actividade, que decorre nos dias 18 e 19 de Julho, às 11.30, tem um custo de 1€.

Detalhes

Endereço
LU.CA - Teatro Luís de Camões
Calçada da Ajuda, 76/80
Ajuda
Lisboa
1300-015
Preço
1€
Horário
Sáb-Dom 11.30

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.