A Time Out diz

No Verão, as palavras estalam, aquecem a pele e secam as bocas. Para refrescar o corpo e construir memórias felizes na infância, a mediadora Bru Junça convida as famílias para uma sessão de leitura especial, partindo do livro Um dia na praia (de Bernardo P. Carvalho, ed. Planeta Tangerina) e de outras narrativas refrescantes. A actividade, que decorre nos dias 18 e 19 de Julho, às 11.30, tem um custo de 1€.