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Lisboa

Pedro e a Loba
DR | Pedro e a Loba, na atmosfera m

Pedro e a Loba

  • Miúdos
  • Atmosfera M - Associação Mutualista Montepio, Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O clássico de Sergei Prokofiev ganha uma roupagem contemporânea no atmosfera m, pelas mãos da Orquestra Académica Portuguesa. Nesta versão assinada por David Bracke e Ana Matos, a figura tradicional do vilão dá lugar a uma loba ibérica, transportando o público para uma reflexão sobre a preservação desta espécie ameaçada e a nossa relação com a natureza. Com narração de Tomás Frazer e interpretação a cargo de um quinteto de sopros, este concerto pedagógico foi desenhado para desmistificar preconceitos junto de miúdos e graúdos. A entrada é gratuita, mediante inscrição obrigatória através de e-mail (atmosferam.lisboa@montepio.pt).

Detalhes

Endereço
Atmosfera M - Associação Mutualista Montepio
Rua Castilho, 5
Lisboa
1250-096
Preço
Entrada gratuita, mediante inscrição obrigatória
Horário
Sáb 17.00

Datas e horários

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