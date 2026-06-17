A Time Out diz

O clássico de Sergei Prokofiev ganha uma roupagem contemporânea no atmosfera m, pelas mãos da Orquestra Académica Portuguesa. Nesta versão assinada por David Bracke e Ana Matos, a figura tradicional do vilão dá lugar a uma loba ibérica, transportando o público para uma reflexão sobre a preservação desta espécie ameaçada e a nossa relação com a natureza. Com narração de Tomás Frazer e interpretação a cargo de um quinteto de sopros, este concerto pedagógico foi desenhado para desmistificar preconceitos junto de miúdos e graúdos. A entrada é gratuita, mediante inscrição obrigatória através de e-mail (atmosferam.lisboa@montepio.pt).