A Time Out diz

Os arqueólogos são uma espécie de detectives do passado e este workshop para maiores de oito anos vai prová-lo. Partindo da instalação artística O que Resta, os mais novos vão perceber como pequenos fragmentos da colecção do Teatro Romano escondem grandes histórias: quem os fez, qual era a sua função e por onde passaram. Uma viagem no tempo para desvendar as muitas vidas que cabem num pedaço de pedra. A actividade acontece a 6 de Junho, sábado, às 15.00. O bilhete custa 5€.