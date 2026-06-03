Os arqueólogos são uma espécie de detectives do passado e este workshop para maiores de oito anos vai prová-lo. Partindo da instalação artística O que Resta, os mais novos vão perceber como pequenos fragmentos da colecção do Teatro Romano escondem grandes histórias: quem os fez, qual era a sua função e por onde passaram. Uma viagem no tempo para desvendar as muitas vidas que cabem num pedaço de pedra. A actividade acontece a 6 de Junho, sábado, às 15.00. O bilhete custa 5€.
Quantas vidas guarda um fragmento
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu de Lisboa – Teatro Romano
- Rua de São Mamede, 3A
- Lisboa
- 1100-091
- Transporte
- Bus 12E, 28E, 37
- Preço
- 5€
- Horário
- Sáb 15.00
Datas e horários
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