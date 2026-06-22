A Time Out diz

Quem viveu na Casa dos Bicos? Que pistas deixaram para trás? E o que nos podem contar os objetos escondidos no subsolo? Inspirada no famoso jogo «Quem é Quem?», esta oficina, para crianças maiores de oito anos, convida os participantes a tornarem-se arqueólogos, para explorar os vestígios encontrados no Museu de Lisboa – Casa dos Bicos e descobrir as pessoas que habitaram ou passaram por este lugar ao longo dos séculos, de comerciantes romanos a nobres renascentistas. Através de pistas visuais, perguntas estratégicas e muita observação, os jogadores vão eliminando hipóteses e reconstruindo identidades. No final, a arqueologia transforma-se num verdadeiro jogo de lógica, memória e dedução.