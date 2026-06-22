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Lisboa

Museu de Lisboa
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Quem é quem nesta casa?

  • Miúdos
  • Casa dos Bicos, Santa Maria Maior
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Quem viveu na Casa dos Bicos? Que pistas deixaram para trás? E o que nos podem contar os objetos escondidos no subsolo? Inspirada no famoso jogo «Quem é Quem?», esta oficina, para crianças maiores de oito anos, convida os participantes a tornarem-se arqueólogos, para explorar os vestígios encontrados no Museu de Lisboa – Casa dos Bicos e descobrir as pessoas que habitaram ou passaram por este lugar ao longo dos séculos, de comerciantes romanos a nobres renascentistas. Através de pistas visuais, perguntas estratégicas e muita observação, os jogadores vão eliminando hipóteses e reconstruindo identidades. No final, a arqueologia transforma-se num verdadeiro jogo de lógica, memória e dedução.

Detalhes

Endereço
Casa dos Bicos
Rua dos Bacalhoeiros, 10
Lisboa
1100-135
Transporte
Metro Terreiro do Paço. Bus 202, 210, 728, 735, 759, 794
Preço
5€ (inclui entrada no museu)
Horário
Sáb 10.30

Datas e horários

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