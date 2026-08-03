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Lisboa

As Guerreiras do K-Pop
DR | As Guerreiras do K-Pop

Tributo Musical – Guerreiras do K-Pop

  • Miúdos
  • Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, recebe a 6 de Setembro, às 15.00, o Tributo Musical – Guerreiras do K-Pop. Com produção da Cardinali Live Entertainment, o espectáculo acompanha a história de Rumi, Mira e Zoey, elementos da banda HUNTR/X que mantêm uma identidade secreta como caçadoras de demónios. A narrativa ganha ritmo quando surge uma boyband rival, os Saja Boys, desencadeando um confronto em palco. A produção alia dança, efeitos visuais e cenografia a uma banda sonora inspirada no fenómeno pop sul-coreano, num formato pensado para o público familiar. O bilhete custa entre 19€ e 27€.

Detalhes

Endereço
Centro Cultural Olga Cadaval
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
Sintra
2710-720
Preço
19€-27€
Horário
Dom 15.00

Datas e horários

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