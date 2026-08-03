A Time Out diz

O Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, recebe a 6 de Setembro, às 15.00, o Tributo Musical – Guerreiras do K-Pop. Com produção da Cardinali Live Entertainment, o espectáculo acompanha a história de Rumi, Mira e Zoey, elementos da banda HUNTR/X que mantêm uma identidade secreta como caçadoras de demónios. A narrativa ganha ritmo quando surge uma boyband rival, os Saja Boys, desencadeando um confronto em palco. A produção alia dança, efeitos visuais e cenografia a uma banda sonora inspirada no fenómeno pop sul-coreano, num formato pensado para o público familiar. O bilhete custa entre 19€ e 27€.