O Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, recebe a 6 de Setembro, às 15.00, o Tributo Musical – Guerreiras do K-Pop. Com produção da Cardinali Live Entertainment, o espectáculo acompanha a história de Rumi, Mira e Zoey, elementos da banda HUNTR/X que mantêm uma identidade secreta como caçadoras de demónios. A narrativa ganha ritmo quando surge uma boyband rival, os Saja Boys, desencadeando um confronto em palco. A produção alia dança, efeitos visuais e cenografia a uma banda sonora inspirada no fenómeno pop sul-coreano, num formato pensado para o público familiar. O bilhete custa entre 19€ e 27€.
Tributo Musical – Guerreiras do K-Pop
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Centro Cultural Olga Cadaval
- Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
- Sintra
- 2710-720
- Preço
- 19€-27€
- Horário
- Dom 15.00
Datas e horários
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