O universo e as estrelas são o ponto de partida deste musical familiar. Ao longo da peça, o público acompanha a amizade de Matilde e Mafalda desde o ensino básico até ao secundário. Apesar das origens distintas, as duas raparigas mostram que a cooperação e os objectivos partilhados superam qualquer barreira. Entre canções e lições de astronomia, o espectáculo – em cena na Boutique da Cultura – aborda com sensibilidade temas como o bullying, a igualdade e a inclusão.
Vemos as Mesmas Estrelas
A Time Out diz
O universo e as estrelas são o ponto de partida deste musical familiar. Ao longo da peça, o público acompanha a amizade de Matilde e Mafalda desde o ensino básico até ao secundário. Apesar das origens distintas, as duas raparigas mostram que a cooperação e os objectivos partilhados superam qualquer barreira. Entre canções e lições de astronomia, o espectáculo – em cena na Boutique da Cultura – aborda com sensibilidade temas como o bullying, a igualdade e a inclusão.
Detalhes
- Endereço
- Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro
- Avenida do Colégio Militar
- Lisboa
- 1500-187
- Preço
- 12€
- Horário
- Sáb 11.30, Dom 15.00
Datas e horários
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