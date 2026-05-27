vemos as mesmas estrelas

A Time Out diz

O universo e as estrelas são o ponto de partida deste musical familiar. Ao longo da peça, o público acompanha a amizade de Matilde e Mafalda desde o ensino básico até ao secundário. Apesar das origens distintas, as duas raparigas mostram que a cooperação e os objectivos partilhados superam qualquer barreira. Entre canções e lições de astronomia, o espectáculo – em cena na Boutique da Cultura – aborda com sensibilidade temas como o bullying, a igualdade e a inclusão.



