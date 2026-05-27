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Lisboa

vemos as mesmas estrelas
DR | Vemos as Mesmas Estrelas, de Rita Lage

Vemos as Mesmas Estrelas

  • Miúdos
  • Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro, Carnide/Colégio Militar
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O universo e as estrelas são o ponto de partida deste musical familiar. Ao longo da peça, o público acompanha a amizade de Matilde e Mafalda desde o ensino básico até ao secundário. Apesar das origens distintas, as duas raparigas mostram que a cooperação e os objectivos partilhados superam qualquer barreira. Entre canções e lições de astronomia, o espectáculo – em cena na Boutique da Cultura – aborda com sensibilidade temas como o bullying, a igualdade e a inclusão.

Detalhes

Endereço
Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro
Avenida do Colégio Militar
Lisboa
1500-187
Preço
12€
Horário
Sáb 11.30, Dom 15.00

Datas e horários

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