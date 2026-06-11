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Lisboa

ZAF – Zona Artística Familiar
DR | ZAF – Zona Artística Familiar, no CAM

ZAF – Zona Artística Familiar

  • Miúdos
  • Centro de Arte Moderna Gulbenkian, São Sebastião
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A Time Out diz

Nesta temporada, o Espaço Educativo apresenta a ZAF – Zona Artistica Familiar, uma oficina mensal para famílias, de acesso livre, onde a experimentação é a palavra de ordem. Criada e realizada pelo colectivo Teatro da Maluca, as artistas residentes do Espaço Educativo, a ZAF convida crianças a partir dos cinco anos a descobrir o CAM através de diferentes práticas artísticas no segundo domingo de cada mês. O evento não requer marcação nem bilhete, precisando apenas do entusiasmo e imaginação de quem participa.

Detalhes

Endereço
Centro de Arte Moderna Gulbenkian
Rua Marquês de Fronteira, 2
Lisboa
1050-078
Preço
Gratuito
Horário
Dom 10.00/ 14.30

Datas e horários

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