ZAF – Zona Artística Familiar

A Time Out diz

Nesta temporada, o Espaço Educativo apresenta a ZAF – Zona Artistica Familiar, uma oficina mensal para famílias, de acesso livre, onde a experimentação é a palavra de ordem. Criada e realizada pelo colectivo Teatro da Maluca, as artistas residentes do Espaço Educativo, a ZAF convida crianças a partir dos cinco anos a descobrir o CAM através de diferentes práticas artísticas no segundo domingo de cada mês. O evento não requer marcação nem bilhete, precisando apenas do entusiasmo e imaginação de quem participa.