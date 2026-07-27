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Lisboa

Raquel Tavares
DR | Raquel Tavares

Amadora Fado

  • Música, Fado
  • Cineteatro Municipal D João V, Grande Lisboa
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

A 14.ª edição do festival Amadora Fado acontece de 8 a 10 de Outubro, com uma programação que reúne Adriano Pina numa matiné no dia 8 (Cineteatro D. João V, 15.30, 10€), Maria Ana Bobone a celebrar 30 anos de carreira no fado ao piano no dia 9 (Recreios da Amadora, 21.00, 12,50€) e Raquel Tavares no dia 10 (Cineteatro D. João V, 21.00, 12,50€).

Detalhes

Endereço
Cineteatro Municipal D João V
Rua da Igreja, 6 C
Damaia
Amadora
2720-166
Transporte
BUS 764
Preço
10€-12,50€
Horário
Vários horários

Datas e horários

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