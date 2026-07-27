A 14.ª edição do festival Amadora Fado acontece de 8 a 10 de Outubro, com uma programação que reúne Adriano Pina numa matiné no dia 8 (Cineteatro D. João V, 15.30, 10€), Maria Ana Bobone a celebrar 30 anos de carreira no fado ao piano no dia 9 (Recreios da Amadora, 21.00, 12,50€) e Raquel Tavares no dia 10 (Cineteatro D. João V, 21.00, 12,50€).
Amadora Fado
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Cineteatro Municipal D João V
- Rua da Igreja, 6 C
- Damaia
- Amadora
- 2720-166
- Transporte
- BUS 764
- Preço
- 10€-12,50€
- Horário
- Vários horários
Datas e horários
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