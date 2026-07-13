A Time Out diz

O maior ensaio de Carnaval do Brasil atravessa o Atlântico pela primeira vez e escolheu o Passeio Marítimo de Algés para a sua estreia europeia. A 18 de Julho, Anitta promete transformar o Verão português numa festa inesquecível com o conceito Cosmos. Para que não te falte nenhuma informação, preparámos o guia completo de perguntas e respostas.

Quem é a Anitta?

Larissa de Macedo Machado, mundialmente conhecida como Anitta, é a mais recente artista com o título de "Rainha do pop brasileiro". Cantora, compositora, actriz e empresária nascida no Rio de Janeiro, Anitta começou a cantar num coro de igreja e hoje é uma das artistas com maior projecção internacional do Brasil. Com duas nomeações para os Grammys (incluindo Melhor Álbum Pop Latino em 2025 por Funk Generation), foi a primeira mulher latino-americana a atingir o primeiro lugar do Spotify Global com o mega-hit "Envolver" e conta com várias distinções nos MTV Video Music Awards.

O que poderemos ouvir neste concerto?

Ao contrário de uma digressão tradicional, os Ensaios da Anitta celebram o espírito do pré-Carnaval brasileiro. Podes esperar um alinhamento que mistura os maiores êxitos da cantora adaptados com arranjos carnavalescos, passando pelo funk carioca, pop, axé, samba e reggaeton. Tudo isto num palco montado em formato de 360 graus, garantindo uma experiência imersiva e total proximidade com o público.

Como têm sido os últimos concertos?

Os Ensaios tornaram-se num autêntico fenómeno de massas e esgotam arenas em minutos no Brasil. Os espectáculos são conhecidos pela energia contagiante, pelas coreografias milimetricamente executadas pela artista (que domina o stiletto e a dança como ninguém) e por produções visuais ambiciosas. O público costuma aderir em peso ao tema da edição – que este ano é Cosmos –, vestindo-se a rigor com cores vibrantes, purpurinas e muita fantasia.

Há banda de abertura?

O formato original dos Ensaios no Brasil destaca-se por incluir várias participações especiais surpresa de outros artistas populares no palco com Anitta (como Pabllo Vittar, Jão ou Leo Santana). Embora a organização não tenha informado sobre se haverá uma banda de abertura tradicional ou convidados especiais para a estreia em Lisboa, a festa está desenhada para ser contínua e cheia de dinamismo.

Ainda há bilhetes?

Sim, mas convém não adiar a compra. Os bilhetes estão a ser vendidos por lotes limitados e os preços variam entre os 60€ e os 150€ (sujeitos a taxas de serviço adicionais). Estão disponíveis duas modalidades para o público: Premium, que inclui o bilhete geral de acesso ao evento (o Lote 4 está atualmente à venda por 90€) e Open Bar, que conta com um bar aberto de cerveja, refrigerantes e água (exclusivo para maiores de 18 anos). Os lotes promocionais e do 1 ao 5 já esgotaram, encontrando-se actualmente em venda o Lote 6 por 150€.

A que horas é o concerto e a que horas abrem as portas?

O espectáculo está marcado para as 18.00 de sábado, dia 18 de Julho. A abertura de portas do recinto do Passeio Marítimo de Algés está agendada para as 16.00, pelo que se recomenda a chegada antecipada para evitar filas.

Como chegar e como abandonar o recinto?

O Passeio Marítimo de Algés é um recinto bem conhecido dos festivaleiros portugueses. A melhor opção é sempre privilegiar os transportes públicos. A utilização de comboio, com a Linha de Cascais (CP), saindo na Estação de Algés (o recinto fica a poucos minutos a pé através da passagem pedonal) é a opção mais prática, mas também existem opções como o eléctrico 15E (Carris), que faz a ligação direta entre o centro de Lisboa (Praça da Figueira/Cais do Sodré) e Algés, e várias linhas de autocarros da Carris Metropolitana também servem a zona. Também pode ir de automóvel, mas é fortemente desaconselhado devido aos cortes de trânsito locais e à escassez de estacionamento nas imediações do recinto.

A setlist de Anitta esperada no Passeio Marítimo de Algés

A lista de músicas não é fixa e vai alterando de concerto para concerto, mas, com base nos últimos concertos, espere ouvir estas canções:

Meia-noite

Desgraça

Mandinga

Vai dar caô

Savage Funk

Joga pra lua

Cria de favela

Sabana (“Sabana / Thong Song" Remix)

Lose Ya Breath

BOTA UM FUNK (Cover de Pedro Sampaio)

Choka Choka

Sua cara (Cover de Major Lazer)

Bola rebola (Cover de Tropkillaz)

Vai malandra

Onda diferente

Favela chegou (Cover de Ludmilla)

Rave de favela (Cover de Mc Lan)

Boys Don't Cry

Passeio Marítimo de Algés (Algés). 18 Jul (Sáb) 18.00. 64€-160€