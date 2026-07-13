O maior ensaio de Carnaval do Brasil atravessa o Atlântico pela primeira vez e escolheu o Passeio Marítimo de Algés para a sua estreia europeia. A 18 de Julho, Anitta promete transformar o Verão português numa festa inesquecível com o conceito Cosmos. Para que não te falte nenhuma informação, preparámos o guia completo de perguntas e respostas.
Quem é a Anitta?
Larissa de Macedo Machado, mundialmente conhecida como Anitta, é a mais recente artista com o título de "Rainha do pop brasileiro". Cantora, compositora, actriz e empresária nascida no Rio de Janeiro, Anitta começou a cantar num coro de igreja e hoje é uma das artistas com maior projecção internacional do Brasil. Com duas nomeações para os Grammys (incluindo Melhor Álbum Pop Latino em 2025 por Funk Generation), foi a primeira mulher latino-americana a atingir o primeiro lugar do Spotify Global com o mega-hit "Envolver" e conta com várias distinções nos MTV Video Music Awards.
O que poderemos ouvir neste concerto?
Ao contrário de uma digressão tradicional, os Ensaios da Anitta celebram o espírito do pré-Carnaval brasileiro. Podes esperar um alinhamento que mistura os maiores êxitos da cantora adaptados com arranjos carnavalescos, passando pelo funk carioca, pop, axé, samba e reggaeton. Tudo isto num palco montado em formato de 360 graus, garantindo uma experiência imersiva e total proximidade com o público.
Como têm sido os últimos concertos?
Os Ensaios tornaram-se num autêntico fenómeno de massas e esgotam arenas em minutos no Brasil. Os espectáculos são conhecidos pela energia contagiante, pelas coreografias milimetricamente executadas pela artista (que domina o stiletto e a dança como ninguém) e por produções visuais ambiciosas. O público costuma aderir em peso ao tema da edição – que este ano é Cosmos –, vestindo-se a rigor com cores vibrantes, purpurinas e muita fantasia.
Há banda de abertura?
O formato original dos Ensaios no Brasil destaca-se por incluir várias participações especiais surpresa de outros artistas populares no palco com Anitta (como Pabllo Vittar, Jão ou Leo Santana). Embora a organização não tenha informado sobre se haverá uma banda de abertura tradicional ou convidados especiais para a estreia em Lisboa, a festa está desenhada para ser contínua e cheia de dinamismo.
Ainda há bilhetes?
Sim, mas convém não adiar a compra. Os bilhetes estão a ser vendidos por lotes limitados e os preços variam entre os 60€ e os 150€ (sujeitos a taxas de serviço adicionais). Estão disponíveis duas modalidades para o público: Premium, que inclui o bilhete geral de acesso ao evento (o Lote 4 está atualmente à venda por 90€) e Open Bar, que conta com um bar aberto de cerveja, refrigerantes e água (exclusivo para maiores de 18 anos). Os lotes promocionais e do 1 ao 5 já esgotaram, encontrando-se actualmente em venda o Lote 6 por 150€.
A que horas é o concerto e a que horas abrem as portas?
O espectáculo está marcado para as 18.00 de sábado, dia 18 de Julho. A abertura de portas do recinto do Passeio Marítimo de Algés está agendada para as 16.00, pelo que se recomenda a chegada antecipada para evitar filas.
Como chegar e como abandonar o recinto?
O Passeio Marítimo de Algés é um recinto bem conhecido dos festivaleiros portugueses. A melhor opção é sempre privilegiar os transportes públicos. A utilização de comboio, com a Linha de Cascais (CP), saindo na Estação de Algés (o recinto fica a poucos minutos a pé através da passagem pedonal) é a opção mais prática, mas também existem opções como o eléctrico 15E (Carris), que faz a ligação direta entre o centro de Lisboa (Praça da Figueira/Cais do Sodré) e Algés, e várias linhas de autocarros da Carris Metropolitana também servem a zona. Também pode ir de automóvel, mas é fortemente desaconselhado devido aos cortes de trânsito locais e à escassez de estacionamento nas imediações do recinto.
A setlist de Anitta esperada no Passeio Marítimo de Algés
A lista de músicas não é fixa e vai alterando de concerto para concerto, mas, com base nos últimos concertos, espere ouvir estas canções:
- Meia-noite
- Desgraça
- Mandinga
- Vai dar caô
- Savage Funk
- Joga pra lua
- Cria de favela
- Sabana (“Sabana / Thong Song" Remix)
- Lose Ya Breath
- BOTA UM FUNK (Cover de Pedro Sampaio)
- Choka Choka
- Sua cara (Cover de Major Lazer)
- Bola rebola (Cover de Tropkillaz)
- Vai malandra
- Onda diferente
- Favela chegou (Cover de Ludmilla)
- Rave de favela (Cover de Mc Lan)
- Boys Don't Cry
Passeio Marítimo de Algés (Algés). 18 Jul (Sáb) 18.00. 64€-160€