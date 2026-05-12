O artista porto-riquenho Bad Bunny vem, finalmente, mostrar a Portugal porque é considerado um dos músicos mais populares do planeta. A estreia absoluta da voz de "Baile Inolvidable" e "Tití Me Preguntó" acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de Maio, e é um dos concertos mais aguardados do ano em Portugal. Com a lotação praticamente esgotada, a expectativa em torno da nova digressão é imensa. Para que não perca nada, reunimos neste guia toda a informação útil. Dos horários de abertura das portas à setlist esperada, passando por dicas de como arranjar bilhetes, leia aqui tudo o que precisa de saber para estar devidamente preparado para o concerto de Bad Bunny em Lisboa
Quem é Bad Bunny?
Benito Antonio Martínez Ocasio, nascido em Porto Rico há 32 anos, é muito mais do que um rapper. Ele é, actualmente, o Rei do Trap Latino e uma das figuras mais influentes da cultura pop global. Com seis Grammys na estante e o título de artista mais ouvido do Spotify por vários anos consecutivos, Benito quebrou a barreira da língua: ele canta em espanhol e o mundo inteiro responde em coro.
Que disco vem apresentar a Lisboa?
O concerto foca-se no seu sexto álbum de estúdio, Debí Tirar Más Fotos (2025). Este disco fez história ao ser o primeiro álbum em espanhol a vencer o prestigiado Grammy de Álbum do Ano. É um trabalho que mistura a nostalgia de Porto Rico com ritmos experimentais e contemporâneos, consolidando-o como um dos camisolas amarelas da música pop moderna.
Porque é que ele agora está a aconselhar as pessoas a tirar mais fotos?
Diferente da euforia de álbuns anteriores, a música-título "DTMF" (DeBÍ TiRAR Más FOToS), que também dá nome à tour, revela um Benito mais vulnerável e reflexivo. Nesta faixa, ele mergulha numa nostalgia profunda sobre a rapidez com que a vida corre, lamentando não ter capturado momentos simples do quotidiano em fotografias.
Mas isto vai ser só "ragatanga" ou reggaeton?
Também vai ter, mas não só. Embora o reggaeton e o trap latino sejam a espinha dorsal, Bad Bunny é conhecido pela sua versatilidade. Espere ouvir salsa (acompanhado por uma banda ao vivo), bachata, elementos de pop alternativo e até rock.
Porque é que o mundo parou para ver a sua actuação no Super Bowl?
Em Fevereiro de 2026, Bad Bunny protagonizou o espectáculo do intervalo do Super Bowl LX, um momento que foi um autêntico marco na sua carreira. O mundo parou para ver uma performance que, além do impacto visual, trouxe uma "mensagem de união" dirigida especialmente às comunidades que tiveram de deixar a sua terra natal e uma crítica à actuação violenta da ICE contra os imigrantes dos Estados Unidos. Este concerto foi uma afirmação cultural que "ressoou profundamente" a nível global, servindo de prova definitiva da sua capacidade para dominar grandes estádios, tal como veremos agora em Lisboa.
Quem actua com Bad Bunny e como é o palco?
Não devem existir artistas convidados, mas ele não vai estar sozinho em palco. Benito faz-se acompanhar por uma banda de salsa carismática e bailarinos, a produção de palco inclui a famosa "La Casita", uma réplica de uma casa tradicional porto-riquenha que se move pelo estádio, aproximando o artista dos fãs.
O que podemos ouvir neste concerto?
A setlist é uma viagem emocional. Desde os novos sucessos como "DTMF" e "Eoo", até aos hinos globais dos seus trabalhos anteriores como “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Mónaco” e até músicas mais inclinadas para a batida, como “Safaera”.
Como têm sido os últimos concertos?
A crítica internacional, como o inglês The Guardian, descreve os espectáculos como "momentos festivos que parecem o Natal". O ambiente é de celebração total da herança latina, com o estádio a transformar-se numa gigante discoteca ao ar livre durante duas horas e meia.
Horários no Estádio da Luz: a que horas abrem as portas?
Ambos os espectáculos estão marcados para as 20.00. As portas abrem entre as 18.00 e as 18.30 (os portadores de pacotes VIP Early Entry entram mais cedo).
Ainda há bilhetes para ver Bad Bunny em Portugal?
A procura foi histórica (2,6 milhões de bilhetes vendidos numa semana globalmente), no entanto, foram disponibilizados recentemente bilhetes de "visibilidade reduzida". Com alguma sorte, pode também tentar procurar em aplicações como a Ticketswap.
É verdade que ele lutou na WWE?
Sim. Bad Bunny não é apenas um fã, ele competiu na WrestleMania 37 e no Backlash 2023 – e fez um brilharete.
Ele também vai lutar aqui?
Não. O espectáculo da WWE é na MEO Arena e no dia 3 de Junho.
A setlist esperada no Estádio da Luz:
- La Mudanza
- Callaíta
- Pitorro de Coco
- Weltita
- Turista
- Baile Inolvidable
- Nuevayol
- Veldá
- Tití Me Preguntó
- Neverita
- Si Veo a Tu Mamá
- La Romana
- Voy a Llevarte Pa' PR
- Me Porto Bonito
- No Me Conoce (Remix)
- Bichiyal
- Yo Perreo Sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- Mónaco
- Canção Exclusiva (variável por cidade)
- Café Con Ron
- Ábreme Paso
- Ojitos Lindos
- La Canción
- Kloufrens
- Dakiti
- El Apagón
- DTMF (DeBÍ TiRAR Más FOToS)
- Eoo
Estádio da Luz (Lisboa). 26 Mai (Ter) 20.00. 70€-545€