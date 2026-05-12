A Time Out diz

O artista porto-riquenho Bad Bunny vem, finalmente, mostrar a Portugal porque é considerado um dos músicos mais populares do planeta. A estreia absoluta da voz de "Baile Inolvidable" e "Tití Me Preguntó" acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de Maio, e é um dos concertos mais aguardados do ano em Portugal. Com a lotação praticamente esgotada, a expectativa em torno da nova digressão é imensa. Para que não perca nada, reunimos neste guia toda a informação útil. Dos horários de abertura das portas à setlist esperada, passando por dicas de como arranjar bilhetes, leia aqui tudo o que precisa de saber para estar devidamente preparado para o concerto de Bad Bunny em Lisboa

Quem é Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, nascido em Porto Rico há 32 anos, é muito mais do que um rapper. Ele é, actualmente, o Rei do Trap Latino e uma das figuras mais influentes da cultura pop global. Com seis Grammys na estante e o título de artista mais ouvido do Spotify por vários anos consecutivos, Benito quebrou a barreira da língua: ele canta em espanhol e o mundo inteiro responde em coro.

Que disco vem apresentar a Lisboa?

O concerto foca-se no seu sexto álbum de estúdio, Debí Tirar Más Fotos (2025). Este disco fez história ao ser o primeiro álbum em espanhol a vencer o prestigiado Grammy de Álbum do Ano. É um trabalho que mistura a nostalgia de Porto Rico com ritmos experimentais e contemporâneos, consolidando-o como um dos camisolas amarelas da música pop moderna.

Porque é que ele agora está a aconselhar as pessoas a tirar mais fotos?

Diferente da euforia de álbuns anteriores, a música-título "DTMF" (DeBÍ TiRAR Más FOToS), que também dá nome à tour, revela um Benito mais vulnerável e reflexivo. Nesta faixa, ele mergulha numa nostalgia profunda sobre a rapidez com que a vida corre, lamentando não ter capturado momentos simples do quotidiano em fotografias.

Mas isto vai ser só "ragatanga" ou reggaeton?

Também vai ter, mas não só. Embora o reggaeton e o trap latino sejam a espinha dorsal, Bad Bunny é conhecido pela sua versatilidade. Espere ouvir salsa (acompanhado por uma banda ao vivo), bachata, elementos de pop alternativo e até rock.

Porque é que o mundo parou para ver a sua actuação no Super Bowl?

Em Fevereiro de 2026, Bad Bunny protagonizou o espectáculo do intervalo do Super Bowl LX, um momento que foi um autêntico marco na sua carreira. O mundo parou para ver uma performance que, além do impacto visual, trouxe uma "mensagem de união" dirigida especialmente às comunidades que tiveram de deixar a sua terra natal e uma crítica à actuação violenta da ICE contra os imigrantes dos Estados Unidos. Este concerto foi uma afirmação cultural que "ressoou profundamente" a nível global, servindo de prova definitiva da sua capacidade para dominar grandes estádios, tal como veremos agora em Lisboa.

Quem actua com Bad Bunny e como é o palco?

Não devem existir artistas convidados, mas ele não vai estar sozinho em palco. Benito faz-se acompanhar por uma banda de salsa carismática e bailarinos, a produção de palco inclui a famosa "La Casita", uma réplica de uma casa tradicional porto-riquenha que se move pelo estádio, aproximando o artista dos fãs.

O que podemos ouvir neste concerto?

A setlist é uma viagem emocional. Desde os novos sucessos como "DTMF" e "Eoo", até aos hinos globais dos seus trabalhos anteriores como “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Mónaco” e até músicas mais inclinadas para a batida, como “Safaera”.

Como têm sido os últimos concertos?

A crítica internacional, como o inglês The Guardian, descreve os espectáculos como "momentos festivos que parecem o Natal". O ambiente é de celebração total da herança latina, com o estádio a transformar-se numa gigante discoteca ao ar livre durante duas horas e meia.

Horários no Estádio da Luz: a que horas abrem as portas?

Ambos os espectáculos estão marcados para as 20.00. As portas abrem entre as 18.00 e as 18.30 (os portadores de pacotes VIP Early Entry entram mais cedo).

Ainda há bilhetes para ver Bad Bunny em Portugal?

A procura foi histórica (2,6 milhões de bilhetes vendidos numa semana globalmente), no entanto, foram disponibilizados recentemente bilhetes de "visibilidade reduzida". Com alguma sorte, pode também tentar procurar em aplicações como a Ticketswap.

É verdade que ele lutou na WWE?

Sim. Bad Bunny não é apenas um fã, ele competiu na WrestleMania 37 e no Backlash 2023 – e fez um brilharete.

Ele também vai lutar aqui?

Não. O espectáculo da WWE é na MEO Arena e no dia 3 de Junho.

A setlist esperada no Estádio da Luz:

La Mudanza

Callaíta

Pitorro de Coco

Weltita

Turista

Baile Inolvidable

Nuevayol

Veldá

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

La Romana

Voy a Llevarte Pa' PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce (Remix)

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

Diles

Mónaco

Canção Exclusiva (variável por cidade)

Café Con Ron

Ábreme Paso

Ojitos Lindos

La Canción

Kloufrens

Dakiti

El Apagón

DTMF (DeBÍ TiRAR Más FOToS)

Eoo

Estádio da Luz (Lisboa). 26 Mai (Ter) 20.00. 70€-545€