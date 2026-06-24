A Time Out diz

A Casa Capitão transforma-se em Casa Buraka para celebrar duas décadas da mítica banda e da editora Enchufada. O evento arranca às 15.00 no terraço (com entrada livre até às 22.30), incluindo dj sets, uma pop-up store com vinis inéditos, sessão de autógrafos e a exibição do documentário Off the Beaten Track, seguida da conversa “A Invenção de uma Cidade” com Kalaf Epalanga. A partir da meia-noite, a festa passa para o interior (18€) com back-to-backs imperdíveis de Branko com Batida, e Blaya com Progressivu.