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Lisboa

Buraka Som Sistema
DR | Buraka Som Sistema

Casa Buraka

  • Música, Portuguesa
  • Casa Capitão, Xabregas
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

A Casa Capitão transforma-se em Casa Buraka para celebrar duas décadas da mítica banda e da editora Enchufada. O evento arranca às 15.00 no terraço (com entrada livre até às 22.30), incluindo dj sets, uma pop-up store com vinis inéditos, sessão de autógrafos e a exibição do documentário Off the Beaten Track, seguida da conversa “A Invenção de uma Cidade” com Kalaf Epalanga. A partir da meia-noite, a festa passa para o interior (18€) com back-to-backs imperdíveis de Branko com Batida, e Blaya com Progressivu.

Detalhes

Website Evento
dice.fm/event/wwmwkn-casa-buraka-4th-jul-casa-capito-lisbon-tickets
Endereço
Casa Capitão
Rua do Grilo 119
Lisboa
1950-146
Preço
18€
Horário
23.45

Datas e horários

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