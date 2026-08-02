A Time Out diz

O ciclo de concertos “ao lado”, promovido pela companhia Mascarenhas-Martins, regressa no último fim-de-semana de Agosto para levar a música portuguesa às freguesias de Canha e Pegões, no concelho do Montijo, com concertos de entrada livre. Na sexta-feira, 28 de Agosto, o exterior do Museu Etnográfico de Canha acolhe as actuações de Et Toi Michel (21.00), projecto a solo de João Mota que cruza música de intervenção e folk, e de A Cantadeira (22.00), a aventura a solo de Joana Negrão ancorada no património musical tradicional. No sábado, 29 de Agosto, a iniciativa ruma ao exterior da Igreja de Santo Isidro de Pegões para apresentar o ukulele experimental de Sílvio Rosado (21.00) e os Cara de Espelho (22.00), supergrupo da música de raiz portuguesa que apresenta o seu segundo álbum de estúdio, B.