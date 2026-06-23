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Lisboa

Cuca Roseta
©DR | A fadista Cuca Roseta

Cuca Roseta

  • Música, Fado
  • Largo Rainha Dona Amélia, Grande Lisboa
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A Time Out diz

A fadista Cuca Roseta protagoniza o encerramento das Festas do Município de Sintra com um concerto gratuito no Largo Rainha D. Amélia, junto ao Palácio Nacional. Integrada na iniciativa Sintra em Festa, que promoveu actividades culturais e comunitárias por todo o concelho, a actuação celebra o património e a cultura portuguesa num cenário emblemático.

Detalhes

Endereço
Largo Rainha Dona Amélia
Largo Rainha Dona Amélia (junto ao Palácio Nacional de Sintra)
Sintra
2710-616
Preço
Entrada Livre
Horário
21.00

Datas e horários

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