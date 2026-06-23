A fadista Cuca Roseta protagoniza o encerramento das Festas do Município de Sintra com um concerto gratuito no Largo Rainha D. Amélia, junto ao Palácio Nacional. Integrada na iniciativa Sintra em Festa, que promoveu actividades culturais e comunitárias por todo o concelho, a actuação celebra o património e a cultura portuguesa num cenário emblemático.
Cuca Roseta
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Largo Rainha Dona Amélia
- Largo Rainha Dona Amélia (junto ao Palácio Nacional de Sintra)
- Sintra
- 2710-616
- Preço
- Entrada Livre
- Horário
- 21.00
Datas e horários
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