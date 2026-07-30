A Time Out diz

A boy band dos Morangos com Açúcar anunciou um novo projecto de regresso aos palcos com espectáculos marcados para o Passeio Marítimo de Algés, a 19 de Junho de 2027 (“A Nossa História”), e para o Parque da Cidade do Porto/Queimódromo, a 17 de Junho de 2028 (“A Vossa História”). Enquanto a data de Lisboa terá um alinhamento definido pela própria banda, no Porto serão os fãs a escolher as canções através de uma votação online. Os compradores do passe “A História Completa” (desde 90€) garantem acesso a ambos os concertos e a um espectáculo exclusivo no Coliseu dos Recreios, em Abril de 2027, que recriará a primeira actuação do grupo naquela sala.