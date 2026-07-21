A partir de 27 de Julho, o Convento da Graça, em Lisboa, passa a acolher concertos semanais de fado tradicional às segundas-feiras, pelas 17.30. Com direcção artística da FATUM, o ciclo Graça com Fado aposta numa experiência intimista, sem amplificação sonora, tirando partido da acústica do Monumento Nacional. O bilhete (25€, lotação de 50 pessoas) inclui uma bebida e acesso ao miradouro, terraço, sacristia e claustros superiores para um final de tarde focado no património e na cultura.
Fado no Convento da Graça
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Igreja da Graça
- Largo da Graça
- Lisboa
- 1170-165
- Transporte
- Bus 28E, 734
- Preço
- 25€
- Horário
- 17.30
Datas e horários
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