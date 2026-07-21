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Lisboa

Convento da Graça
DR | Convento da Graça

Fado no Convento da Graça

  • Música, Fado
  • Igreja da Graça, São Vicente 
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

A partir de 27 de Julho, o Convento da Graça, em Lisboa, passa a acolher concertos semanais de fado tradicional às segundas-feiras, pelas 17.30. Com direcção artística da FATUM, o ciclo Graça com Fado aposta numa experiência intimista, sem amplificação sonora, tirando partido da acústica do Monumento Nacional. O bilhete (25€, lotação de 50 pessoas) inclui uma bebida e acesso ao miradouro, terraço, sacristia e claustros superiores para um final de tarde focado no património e na cultura.

Detalhes

Endereço
Igreja da Graça
Largo da Graça
Lisboa
1170-165
Transporte
Bus 28E, 734
Preço
25€
Horário
17.30

Datas e horários

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