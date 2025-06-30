A Time Out diz

Os Jardins do Palácio Baldaya acolhem a 9.ª edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica, um evento com curadoria de Alexandre Barbosa, responsável pelo Vinil Live Market, e apoio da Junta de Freguesia de Benfica. O mercado conta com expositores de discos de vinil, discos de grafonola, cassetes, cartuchos, CDs, DVDs de música, VHS, pratos de gira-discos, colunas de som e amplificadores. Ao longo dos dois dias, o recinto conta ainda com um alinhamento de DJs. A entrada é livre.