Os Jardins do Palácio Baldaya acolhem a 9.ª edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica, um evento com curadoria de Alexandre Barbosa, responsável pelo Vinil Live Market, e apoio da Junta de Freguesia de Benfica. O mercado conta com expositores de discos de vinil, discos de grafonola, cassetes, cartuchos, CDs, DVDs de música, VHS, pratos de gira-discos, colunas de som e amplificadores. Ao longo dos dois dias, o recinto conta ainda com um alinhamento de DJs. A entrada é livre.
Feira de Vinil de Benfica
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Palácio Baldaya
- Estrada de Benfica, 701A
- Benfica
- Lisboa
- 1549-011
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Sáb-Dom 10.00-20.00
Datas e horários
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