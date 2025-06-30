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Lisboa

Feira Nacional do Vinil de Benfica
DR/JFB | Feira Nacional do Vinil de Benfica

Feira de Vinil de Benfica

  • Música
  • Palácio Baldaya, Benfica/Monsanto
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Os Jardins do Palácio Baldaya acolhem a 9.ª edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica, um evento com curadoria de Alexandre Barbosa, responsável pelo Vinil Live Market, e apoio da Junta de Freguesia de Benfica. O mercado conta com expositores de discos de vinil, discos de grafonola, cassetes, cartuchos, CDs, DVDs de música, VHS, pratos de gira-discos, colunas de som e amplificadores. Ao longo dos dois dias, o recinto conta ainda com um alinhamento de DJs. A entrada é livre.

Detalhes

Endereço
Palácio Baldaya
Estrada de Benfica, 701A
Benfica
Lisboa
1549-011
Preço
Entrada livre
Horário
Sáb-Dom 10.00-20.00

Datas e horários

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