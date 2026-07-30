Ex-vocalista e figura central dos britânicos Black Midi, Geordie Greep actua no Lisboa Ao Vivo, numa apresentação com a chancela da Galeria Zé dos Bois. Depois da dissolução da sua anterior banda, o músico lançou-se a solo com o álbum The New Sound, trabalho em que cruza a postura de crooner com arranjos complexos que abraçam o art-rock, o jazz e o tropicalismo.
Geordie Greep
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Lisboa ao Vivo
- Avenida Marechal Gomes da Costa, 29 B1
- Lisboa
- 1800-255
- Transporte
- BUS 718, 755
- Preço
- 23€
- Horário
- 19.00
Datas e horários
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