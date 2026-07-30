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Lisboa

Geordie Greep
DR | Geordie Greep

Geordie Greep

  • Música, Rock e indie
  • Lisboa ao Vivo, Marvila
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

Ex-vocalista e figura central dos britânicos Black Midi, Geordie Greep actua no Lisboa Ao Vivo, numa apresentação com a chancela da Galeria Zé dos Bois. Depois da dissolução da sua anterior banda, o músico lançou-se a solo com o álbum The New Sound, trabalho em que cruza a postura de crooner com arranjos complexos que abraçam o art-rock, o jazz e o tropicalismo. 

Detalhes

Endereço
Lisboa ao Vivo
Avenida Marechal Gomes da Costa, 29 B1
Lisboa
1800-255
Transporte
BUS 718, 755
Preço
23€
Horário
19.00

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