A Time Out diz

Gigantes do heavy metal, os Iron Maiden vêm apresentar aquele que promete ser o maior concerto da sua carreira em Portugal. Se está a planear marcar presença ou quer saber todos os detalhes sobre este verdadeiro acontecimento, reunimos aqui tudo o que precisa de saber.

Quem são os Iron Maiden?

Os Iron Maiden são uma das mais lendárias e influentes bandas da história do heavy metal mundial. Formados em 1975 no Reino Unido, o grupo liderado pelo baixista Steve Harris e pelo vocalista Bruce Dickinson celebra cinco décadas de uma carreira repleta de hinos intemporais, teatralidade em palco e, claro, a presença da sua icónica e eterna mascote, Eddie. Em Portugal, movem gerações inteiras de fãs fervorosos desde a sua primeira passagem pelo país em 1984.

O que poderemos ouvir neste concerto?

Este espectáculo está integrado na monumental Run For Your Lives World Tour, uma digressão especial que celebra o 50.º aniversário da banda. Por isso, o alinhamento foca-se exclusivamente nos primeiros nove álbuns de estúdio, lançados entre Iron Maiden (1980) e Fear of the Dark (1992). Pode contar com uma noite dominada por clássicos absolutos como "The Number of the Beast", "The Trooper", "Aces High", "Powerslave" e "Hallowed Be Thy Name".

Como têm sido os últimos concertos?

A crítica e os fãs têm descrito esta nova digressão como uma das produções mais ambiciosas e intensas de sempre do grupo. Steve Harris chegou a afirmar que este é "provavelmente o melhor espectáculo" que a banda já criou.

Visualmente, a fasquia subiu com palcos maiores, cenários imersivos, projecções visuais arrebatadoras e novas encarnações de Eddie. Além disso, instrumentalmente a energia mantém-se no topo, contando agora com o baterista Simon Dawson a substituir Nicko McBrain (que se retirou das digressões). Um pormenor importante: a banda tem pedido aos fãs para manterem os telemóveis no bolso, o que tem criado uma atmosfera muito mais pura e clássica nos concertos.

Eles não estiveram no ano passado em Portugal?

Sim, estiveram. No ano passado, os Iron Maiden deram um concerto memorável na Meo Arena. Foi uma noite memorável. Os 20 mil lugares do recinto esgotaram em apenas seis horas. O concerto deste ano, no Estádio da Luz, serve como uma sequela expandida, elevando a fasquia para uma escala de estádio.

Há banda de abertura?

A primeira parte estará a cargo de outra lenda do metal: os norte-americanos Anthrax. O grupo de thrash metal promete fazer o aquecimento ideal para uma noite que promete ficar para a história.

Ainda há bilhetes?

Apesar de os bilhetes para o relvado estarem esgotados, ainda consegue encontrar lugares para as várias bancadas com preços entre os 76€ e os 93€.

Como chegar e como abandonar o recinto?

O Estádio da Luz tem vários acessos ao nível dos transportes públicos. A opção mais recomendada para evitar o trânsito e a falta de estacionamento é o metro: as estações Alto dos Moinhos e Colégio Militar/Luz (Linha Azul) deixam-no praticamente às portas do recinto. É a forma mais rápida de chegar e sair. Existem outras opções para ir embora, como os autocarros, uma vez que existem várias carreiras da Carris e linhas suburbanas a servirem a zona de Benfica e do Terminal do Colégio Militar. Se optar por levar viatura própria, o acesso faz-se pela Segunda Circular ou pelo Eixo Norte-Sul, mas conte com fortes condicionamentos de trânsito nas imediações nas horas que antecedem e sucedem o concerto.

A que horas é o concerto e a que horas abrem as portas?

A abertura de portas faz-se às 18.00 e o concerto de Anthrax começa às 19.30.

A setlist de Iron Maiden esperada no Estádio da Luz

— The Ides of March

— Murders in the Rue Morgue

— Wrathchild

— Killers

— Phantom of the Opera

— The Number of the Beast

— Infinite Dreams

— Powerslave

— 2 Minutes to Midnight

— Rime of the Ancient Mariner

— Run to the Hills

— Seventh Son of a Seventh Son

— The Trooper

— Hallowed Be Thy Name

— Iron Maiden

Encore

— Aces High

— Fear of the Dark

— Wasted Years

Estádio da Luz (São Domingos de Benfica). 7 Jul (Ter) 19.30. 65-90€