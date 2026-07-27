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Jazz em Monserrate
Gustavo Figueiredo | Jazz em Monserrate

Jazz em Monserrate

  • Música
  • Parque e Palácio de Monserrate, Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

De 11 a 13 de Setembro, o Parque e Palácio de Monserrate são palco do Jazz em Monserrate, festival da Parques de Sintra que cruza música e natureza. Com direcção artística de Inês Laginha e sob o tema Outros Tempos, a edição reúne nomes como Daniel Bernardes, Becca Stevens e o João Barradas Trio com Jonathan Kreisberg, além de Rita Maria, Angélica Salvi e Mateus Saldanha. Do início da manhã ao cair da noite, o público pode contar com concertos ao ar livre, cinema musicado, jazz para bebés, jam sessions e uma masterclass. Os bilhetes custam entre 15€ e 45€.

PROGRAMA

11 de Setembro

  • 15.00 – Masterclass Daniel Bernardes: A relação entre música e imagem
  • 21.00 – Cinema musicado: Daniel Bernardes / Nosferatu: Uma Sinfonia de Horror

12 de Setembro

  • 10.00 e 11.30 – Jazz para Bebés (0-36 meses)
  • 15.00 – Jam Session com Alunos de Jazz do Conservatório Nacional
  • 18.00 – Rita Maria e Angélica Salvi
  • 20.00 – Becca Stevens “Maple To Paper”

13 de Setembro

  • 10.00 e 11.30 – Jazz para Bebés (0-36 meses)
  • 15.00 – Jam Session com Alunos de Jazz do Conservatório Nacional
  • 18.00 – Mateus Saldanha “Troubles”
  • 20.00 – João Barradas Trio + Jonathan Kreisberg

Detalhes

Website Evento
jazzemmonserrate.pt/
Endereço
Parque e Palácio de Monserrate
Sintra
2710-405
Preço
15€-45€
Horário
11-13 Set, Sex 15.00, Sáb-Dom 10.00

Datas e horários

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