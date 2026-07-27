De 11 a 13 de Setembro, o Parque e Palácio de Monserrate são palco do Jazz em Monserrate, festival da Parques de Sintra que cruza música e natureza. Com direcção artística de Inês Laginha e sob o tema Outros Tempos, a edição reúne nomes como Daniel Bernardes, Becca Stevens e o João Barradas Trio com Jonathan Kreisberg, além de Rita Maria, Angélica Salvi e Mateus Saldanha. Do início da manhã ao cair da noite, o público pode contar com concertos ao ar livre, cinema musicado, jazz para bebés, jam sessions e uma masterclass. Os bilhetes custam entre 15€ e 45€.
PROGRAMA
11 de Setembro
- 15.00 – Masterclass Daniel Bernardes: A relação entre música e imagem
- 21.00 – Cinema musicado: Daniel Bernardes / Nosferatu: Uma Sinfonia de Horror
12 de Setembro
- 10.00 e 11.30 – Jazz para Bebés (0-36 meses)
- 15.00 – Jam Session com Alunos de Jazz do Conservatório Nacional
- 18.00 – Rita Maria e Angélica Salvi
- 20.00 – Becca Stevens “Maple To Paper”
13 de Setembro
- 10.00 e 11.30 – Jazz para Bebés (0-36 meses)
- 15.00 – Jam Session com Alunos de Jazz do Conservatório Nacional
- 18.00 – Mateus Saldanha “Troubles”
- 20.00 – João Barradas Trio + Jonathan Kreisberg