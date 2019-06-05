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Lisboa

João Barradas Trio
DR | João Barradas Trio

Jazz no Parque

  • Música, Jazz
  • Barreiro, Grande Lisboa
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

O Parque da Cidade do Barreiro transforma-se no centro do jazz nacional e internacional com a sexta edição do festival Jazz no Parque. Com entrada inteiramente gratuita e curadoria assinada pelo músico barreirense Jorge Moniz, o evento estende-se ao longo de três dias. O alinhamento conta com nomes grandes do género, destacando-se projectos como João Barradas Trio com Peter Evans, Mark Guiliana Trio, Carlos Barretto – Lokomotiv, Louis Sclavis e o saxofonista Émile Parisien.

Detalhes

Website Evento
www.cm-barreiro.pt/eventos/jazz-no-parque-2026-joao-barradas-trio-peter-evans/
Endereço
Barreiro
Barreiro
Preço
Entrada Livre
Horário
Vários horários

Datas e horários

Barreiro 00:00
Entrada Livre
Barreiro 00:00
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Barreiro 00:00
Entrada Livre
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