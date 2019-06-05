O Parque da Cidade do Barreiro transforma-se no centro do jazz nacional e internacional com a sexta edição do festival Jazz no Parque. Com entrada inteiramente gratuita e curadoria assinada pelo músico barreirense Jorge Moniz, o evento estende-se ao longo de três dias. O alinhamento conta com nomes grandes do género, destacando-se projectos como João Barradas Trio com Peter Evans, Mark Guiliana Trio, Carlos Barretto – Lokomotiv, Louis Sclavis e o saxofonista Émile Parisien.
Jazz no Parque
A Time Out diz
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- Entrada Livre
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Datas e horários
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