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Lisboa

Turandot
DR | Turandot

Operafest Lisboa

  • Música, Clássica e ópera
  • Cinemateca, Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

A sétima edição do Operafest decorre de 5 de Agosto a 11 de Setembro, sob o mote do "enigma". O festival de ópera independente arranca no Convento da Cartuxa, em Caxias, celebrando o centenário de Turandot, de Puccini, seguido por As Bodas de Fígaro, de Mozart. A programação segue depois para Lisboa com as performances "Anátema" e "Enigma Névoa Nada", o ciclo Cine-Ópera na Cinemateca, conferências no El Corte Inglés e o concurso Maratona Ópera XXI, que encerra o certame no Teatro Camões com duas estreias absolutas.

Detalhes

Website Evento
www.operafestlisboa.com
Endereço
Cinemateca
Rua Barata Salgueiro, 39
Lisboa
1269-059
Transporte
Metro Avenida
Preço
Vários preços
Horário
Vários horários

Datas e horários

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