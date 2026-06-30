A sétima edição do Operafest decorre de 5 de Agosto a 11 de Setembro, sob o mote do "enigma". O festival de ópera independente arranca no Convento da Cartuxa, em Caxias, celebrando o centenário de Turandot, de Puccini, seguido por As Bodas de Fígaro, de Mozart. A programação segue depois para Lisboa com as performances "Anátema" e "Enigma Névoa Nada", o ciclo Cine-Ópera na Cinemateca, conferências no El Corte Inglés e o concurso Maratona Ópera XXI, que encerra o certame no Teatro Camões com duas estreias absolutas.
Operafest Lisboa
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- www.operafestlisboa.com
- Endereço
- Cinemateca
- Rua Barata Salgueiro, 39
- Lisboa
- 1269-059
- Transporte
- Metro Avenida
- Preço
- Vários preços
- Horário
- Vários horários
Datas e horários
[category]
[title]
Discover Time Out original video