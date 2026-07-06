A Time Out diz

O programa Óperas na Rua leva a Sintra e a Queluz dois espectáculos gratuitos de música lírica. Na sexta-feira, às 21.00, o Largo do Palácio Nacional de Queluz recebe o concerto Carmen, de Bizet, numa apresentação ao ar livre em que a cigana Carmen rompe com as convenções sociais e comportamentais impostas às mulheres do seu tempo. Já no sábado, à mesma hora, o espectáculo Mozart está vivo! tem lugar no ringue do Parque da Liberdade, em Sintra. Aqui, Mozart surge como personagem central, dialogando com quatro cantores líricos num enredo que acompanha as composições que vai criando para os convidados que recebe em casa.

Nota: no sábado, até às 20.55, a entrada faz-se pelo portão principal do Parque da Liberdade, mas, a partir daquela hora, o acesso a Mozart está vivo! é pelo portão do Palácio Valenças.