A Time Out diz

O produtor e DJ Pedro Sampaio anunciou um concerto para o Verão de 2027 no Passeio Marítimo de Algés. Um dos maiores fenómenos da música brasileira actual, reconhecido pela sua mistura singular de funk carioca com música electrónica e pop, o artista traz na bagagem sucessos recentes como "Jetski" ou "Cavalinho". Apesar de ser uma presença recorrente nos festivais portugueses, este será o seu maior concerto em nome próprio em Portugal.