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Lisboa

Paulo Sampaio
DR | Paulo Sampaio

Pedro Sampaio

  • Música, Brasileira
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

O produtor e DJ Pedro Sampaio anunciou um concerto para o Verão de 2027 no Passeio Marítimo de Algés. Um dos maiores fenómenos da música brasileira actual, reconhecido pela sua mistura singular de funk carioca com música electrónica e pop, o artista traz na bagagem sucessos recentes como "Jetski" ou "Cavalinho". Apesar de ser uma presença recorrente nos festivais portugueses, este será o seu maior concerto em nome próprio em Portugal.

Detalhes

Website Evento
www.ticketline.pt/evento/pedro-sampaio-104880
Endereço
Preço
62€-86€
Horário
20.00
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