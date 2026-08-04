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Lisboa

Myra Melford
Bryan Murray | Myra Melford

SeixalJazz

  • Música, Jazz
  • Seixal, Grande Lisboa
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

O Festival Internacional SeixalJazz regressa entre 8 e 17 de Outubro de 2026 com uma programação focada nos novos caminhos do jazz contemporâneo. Nesta 27.ª edição, o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal acolhe grandes nomes internacionais, como o supergrupo Fire & Water da pianista Myra Melford, Jason Moran, Christie Dashiell e a londrina Camilla George, além dos projectos nacionais do Luís Vicente Trio e de Hugo Carvalhais. Paralelamente, o SeixalJazz Clube garante uma programação informal e de entrada livre, dedicada a projectos emergentes que cruzam o jazz com a literatura, o dodecafonismo e a música tradicional, com actuações de João Próspero, Filipa Franco, Ricardo Coelho, Narcolepsus, Bruno Ponte e Joana Raquel.

Detalhes

Website Evento
www.instagram.com/seixaljazz/
Endereço
Seixal
Amora
Seixal
2845
Preço
12€ (grátis no SeixalJazz Clube)
Horário
Vários horários

Datas e horários

Seixal 00:00
12€ (grátis no SeixalJazz Clube)
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