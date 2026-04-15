10 anos de Museu do Dinheiro: vem aí um fim-de-semana de festa

Estávamos em 2016 quando o Museu do Dinheiro inaugurou, na antiga Igreja de São Julião. Com uma experiência marcadamente interactiva, que recorre à tecnologia multimédia para mostrar o seu acervo, é um favorito entre adultos e crianças. E, dez anos depois, continua aí para as curvas, como espaço de descoberta. Nos dias 18 e 19 de Abril, somos convidados a celebrá-lo com um fim-de-semana de actividades para todas as idades, desde oficinas até visitas especiais.

“Ao longo desta década, o Museu do Dinheiro recebeu mais de 700 mil visitantes, consolidando-se como uma referência cultural acessível e inspiradora”, lê-se em comunicado sobre a programação comemorativa, que inclui mais de dez propostas e duas dezenas de sessões em apenas dois dias. A contar, claro, com o momento alto: o soprar das velas, no domingo, 19 de Abril, às 17.00. Mas antes, haverá muito para ver e fazer.

A agenda arranca no sábado de manhã, 18 de Abril, Dia dos Monumentos e Sítios. A partir das 11.00 e até ao final da tarde, não vão faltar actividades lúdicas, como a oficina para famílias “Casa da Sorte”, para explorar o museu de uma forma diferente, a visita temática “Fake!”, conduzida pelo numismata do Museu do Dinheiro, João Pedro Vieira, ou o espectáculo de teatro Os Bichos, de Luís Godinho.

No dia seguinte, 19, há mais, claro. Destaca-se o Gabinete de Curiosidades, a partir das 15.00, para conhecer objectos que não esperaríamos encontrar na colecção do museu. Mas, se não quiser perder mesmo nada, o melhor é consultar a programação completa online, até porque as actividades são todas gratuitas, mas algumas exigem marcação prévia.

Largo de São Julião (Baixa). 18-19 Abr, Sáb-Dom 11.00. Entrada livre (algumas actividades exigem marcação prévia: info@museudodinheiro.pt ou +351 213 213 240)

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn