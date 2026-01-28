Subscrever
20 planos, um ano inteiro: chegou o novo 2POR1 Deluxe da Time Out

A nova caixa 2POR1 Deluxe da Time Out vem com 20 experiências para riscar da bucket list.

Escrito por
Editores da Time Out Lisboa
2por1 Deluxe 20 Grandes Experiências 2026
Time Out Portugal
Depois de conquistar milhares de pessoas à mesa dos melhores restaurantes, o universo 2POR1 Deluxe entra agora em modo experiência. A Time Out lança, pela primeira vez, a caixa 2POR1 Deluxe – 20 Grandes Experiências 2026: uma caixa que troca pratos por aventuras, rotinas e “um dia destes” por planos com data marcada. Uma edição limitada, com lançamento oficial para Março de 2026, e que entra agora em pré-venda exclusiva na FNAC.

Nesta edição, em vez de restaurantes, encontra 20 experiências diferentes, de norte a sul do país, pensadas para serem vividas ao longo de um ano inteiro (Abril 2026-Março 2027). Tal como em todas as caixas 2POR1 Deluxe, pode usar todas as ofertas – aqui, isso significa 20 experiências reais, cada uma com 50% de desconto para duas pessoas. Não é escolher uma. É fazer todas.

Do arborismo às massagens, de aulas de dança a sessões de pintura, de workshops de cerâmica à escalada, do pilates aos trampolins, passando por bilhetes para algumas das maiores atracções do país, esta caixa é, literalmente, uma bucket list em formato físico. É aventura, bem-estar, criatividade e diversão. É a desculpa perfeita para sair da rotina, experimentar coisas novas e preencher a agenda com planos que normalmente ficam “para um dia”.

Um ano. Vinte planos. Metade do preço. Porque planos bons não são para ficar na gaveta.

A pré-venda já está disponível no site da FNAC (PVP 99,90€), para usufruir das 20 experiências entre 1 de Abril de 2026 e 30 de Março de 2027.

E porque alguns planos começam mesmo à mesa...

Para quem prefere começar por lá, o 2POR1 Deluxe – 10 Grandes Restaurantes de Lisboa 2026 (PVP 89,90€) já está à venda.

