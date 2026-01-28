20 planos, um ano inteiro: chegou o novo 2POR1 Deluxe da Time Out

A nova caixa 2POR1 Deluxe da Time Out vem com 20 experiências para riscar da bucket list.

Depois de conquistar milhares de pessoas à mesa dos melhores restaurantes, o universo 2POR1 Deluxe entra agora em modo experiência. A Time Out lança, pela primeira vez, a caixa 2POR1 Deluxe – 20 Grandes Experiências 2026: uma caixa que troca pratos por aventuras, rotinas e “um dia destes” por planos com data marcada. Uma edição limitada, com lançamento oficial para Março de 2026, e que entra agora em pré-venda exclusiva na FNAC.

Nesta edição, em vez de restaurantes, encontra 20 experiências diferentes, de norte a sul do país, pensadas para serem vividas ao longo de um ano inteiro (Abril 2026-Março 2027). Tal como em todas as caixas 2POR1 Deluxe, pode usar todas as ofertas – aqui, isso significa 20 experiências reais, cada uma com 50% de desconto para duas pessoas. Não é escolher uma. É fazer todas.

Do arborismo às massagens, de aulas de dança a sessões de pintura, de workshops de cerâmica à escalada, do pilates aos trampolins, passando por bilhetes para algumas das maiores atracções do país, esta caixa é, literalmente, uma bucket list em formato físico. É aventura, bem-estar, criatividade e diversão. É a desculpa perfeita para sair da rotina, experimentar coisas novas e preencher a agenda com planos que normalmente ficam “para um dia”.

Um ano. Vinte planos. Metade do preço. Porque planos bons não são para ficar na gaveta.

A pré-venda já está disponível no site da FNAC (PVP 99,90€), para usufruir das 20 experiências entre 1 de Abril de 2026 e 30 de Março de 2027.

E porque alguns planos começam mesmo à mesa...

Para quem prefere começar por lá, o 2POR1 Deluxe – 10 Grandes Restaurantes de Lisboa 2026 (PVP 89,90€) já está à venda.