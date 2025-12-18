8 Marvila vai estrear feira de vinil com DJ sets e entrada gratuita

A primeira edição da Feira do Disco de Vinil promete celebrar o formato analógico, a cultura musical e inaugurar uma nova tradição neste espaço.

Ainda à procura das últimas prendas de Natal? O 8 Marvila pode ter a solução. Este espaço vai receber a primeira edição da Feira do Disco de Vinil este fim-de-semana, 20 e 21 de Dezembro, com entrada gratuita. Além de ponto de encontro para coleccionadores, curiosos e amantes de música, conte também com DJ sets.

Organizada pela Sound Club Store, a feira reúne mais de 25 lojas e projectos ligados à música e à cultura do vinil, entre os quais figuram a Arte Usada, A Record-a-day, Carbono Amadora, Capitão Gancho, Camboja Selecta, Jazz Messengers, Magia do Vinil, Portugal Records, Retrovisor, Roll Discos, Terramoto e a própria Sound Club Store, entre outros.

A programação musical que acompanha o espírito da feira estende-se pelos dois dias. No sábado, os DJ sets ficam a cargo de Bruno G., entre as 12.00 e as 15.00, DJMJ das 15.00 às 18.00, e DJ Chambel & Alexandre Barbosa das 18.00 às 21.00. No domingo, a música continua com Djoe & Nuno Donnels das 12.00 às 15.00, DJ Chris Marquez das 15.00 às 18.00 e Camboja Selecta das 18.00 às 21.00, atravessando diferentes estilos e sonoridades.

Esta primeira edição marca o arranque de um projecto com continuidade. Já estão confirmadas mais duas Feiras do Disco de Vinil no 8 Marvila em 2026, a 6 e 7 de Junho e a 5 e 6 de Dezembro.

8 Marvila, Praça David Leandro da Silva 8 (Marvila). 20-21 Dez, Sáb-Dom 12.00-21.00. Entrada livre

