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A 3 de Abril, percorre-se a Via Sacra na Baixa de Lisboa

No feriado de Sexta-feira Santa, o percurso religioso começa às 10.30, na Igreja de São Domingos, e faz cinco paragens.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Via-Sacra
DR
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Na Sexta-Feira Santa, 3 de Abril, a Via Sacra ocupa as ruas da Baixa lisboeta. O percurso inicia-se na Igreja de São Domingos e termina na Igreja da Encarnação.

“Com a marcha em silêncio, o canto, as leituras bíblicas e de textos de Charles Péguy, Hans Urs von Balthasar e do Papa Francisco, os fiéis são ajudados a contemplar os mistérios da Paixão de Cristo”, pode ler-se na nota enviada à imprensa.

O percurso começa às 10.30, na Igreja de São Domingos, e termina na Igreja da Encarnação, com cinco paragens intermédias: na Igreja de S. Nicolau, no Arco da Rua Augusta, na Praça do Município, na Rua Nova do Almada e na Basílica dos Mártires.

A iniciativa, organizada pelo Movimento Comunhão e Libertação e pelas Paróquias da Baixa-Chiado, realiza-se desde 2006 e, nas últimas edições, contou com milhares de participantes.

Largo São Domingos (Rossio). 3 Abr, Sex 10.30. Entrada livre

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