A “alternativa” acessível ao Lago de Como foi eleita o lugar mais bonito da Europa

Todos os anos, mais de um milhão de turistas visitam a região da Lombardia, em Itália, para conhecer o Lago de Como e as suas deslumbrantes villas. E embora nunca sejamos de recusar uma escapadinha italiana, vale a pena notar que há dezenas de outras paisagens deslumbrantes à beira-lago por todo o continente europeu à espera de serem exploradas (e muitas com muito menos multidões).

Vejamos o caso do Lago Ohrid, uma subestimada massa de água que se estende entre dois destinos igualmente subestimados, a Albânia e a Macedónia do Norte, que acaba de ser eleita o lugar mais bonito da Europa pelos jornalistas de viagens da Time Out.

Enquanto o Lago de Como atrai estrelas de primeira linha e multidões em igual medida, o Lago Ohrid – um dos lagos mais antigos e profundos da Europa – oferece uma alternativa mais calma e acessível, sem descurar a paisagem. Pense em águas azuis cristalinas, cenários montanhosos e uma linha costeira pontilhada por cidades históricas que parecem congeladas no tempo.

No lado da Macedónia do Norte, a cidade ribeirinha de Ohrid é a estrela do espectáculo com ruas calcetadas, centenas de igrejas medievais (a cidade é famosa por ter abrigado 365 igrejas, uma para cada dia do ano) e telhados de terracota que se estendem em direcção à água. É aqui que pode passar o dia a nadar e a explorar ruínas antigas, e o fim de tarde a observar o pôr-do-sol a esconder-se atrás das montanhas – tudo isto sem os preços exorbitantes da Lombardia.

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Dê um salto ao lado albanês e encontrará paisagens mais acidentadas e pacatas aldeias. A aldeia de Lin abriga ruínas de mosaicos e parques de campismo cénicos que podem ser reservados perto da água, com espreguiçadeiras incluídas.

Noutros lugares da lista da Time Out encontrará uma cidade de trulli única na região italiana da Apúlia, os Jardins de Kew repletos de plantas em Londres e uma obra-prima de Gaudí em Barcelona.

Os 10 lugares mais bonitos da Europa, segundo a Time Out

Lago Ohrid, Macedónia do Norte Termas de Saturnia, Toscana, Itália Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte Alberobello, Apúlia, Itália Počitelj, Bósnia e Herzegovina Fiordes Noruegueses, Noruega Jardins de Kew, Londres, Reino Unido Canal Prinsengracht, Amesterdão, Países Baixos Vale do Mosela, Alemanha Casa Batlló, Barcelona, Espanha

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