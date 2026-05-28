A Árvore Europeia do Ano de 2026 já foi coroada

A 15.ª edição da competição viu um carvalho de 400 anos ser eleito campeão. Veja aqui a grande vencedora (e há até uma árvore portuguesa em destaque).

Viver num lugar cheio de verde é uma bênção, e embora muitas cidades em todo o mundo tenham adoptado práticas inovadoras, como projectos de renaturalização ou a instalação de “corredores verdes”, não devemos ignorar o poder simples das árvores. Mantêm as nossas ruas à sombra, ajudam-nos a respirar e são incrivelmente adoráveis de se ver.

O concurso Árvore Europeia do Ano celebra a importância das árvores para as comunidades locais de todo o continente, e o vencedor para 2026 acaba de ser anunciado.

O Carvalho de Laukiai, um carvalho com 400 anos situado na aldeia lituana de Rukai, venceu a competição com uma pontuação de 6153 “pontos de árvore”.

Segundo a organização da Árvore do Ano, este velho carvalho esteve esquecido durante bastante tempo. No entanto, há cerca de um ano, a comunidade local envidou esforços para restaurar o terreno e a área circundante, tendo mesmo organizado uma celebração em sua honra.

Em segundo lugar ficou a Velha Macieira Brava de Diel, na Eslováquia, e em terceiro o Olmo Torto de Szyslowiec, na Polónia.

Como é seleccionada a Árvore Europeia do Ano?

Antes de as árvores serem submetidas a votação pública, cada país participante selecciona uma árvore através de um concurso local, onde as comunidades, organizações e escolas nomeiam uma árvore da sua região. Depois, as árvores são submetidas a uma votação pública online, tornada justa por um novo sistema de “pontos de árvore” que tem em conta os países com populações maiores e pondera a pontuação em conformidade.

Este ano assinala a 15.ª edição do prémio.

“A competição foi extremamente renhida – a classificação permaneceu incerta até ao último momento”, afirmou Petr Skrivanek, coordenador da Árvore Europeia do Ano. “As magníficas árvores deste ano atraíram uma enorme atenção em toda a Europa. Durante o período de votação, o site registou cerca de 1,5 milhões de visitas, com mais de 200 mil eleitores únicos – pessoas que se preocupam com a natureza e o ambiente.”

Abaixo, deixamos-lhe algumas fotografias de um punhado de finalistas (onde se inclui o portuguesíssimo Cedro de Runa).

Fotografia: Martin Babarik (Velha Macieira Brava, Eslováquia)

Fotografia: Câmara Municipal de Torres Vedras (Cedro de Runa, Portugal)

Fotografia: Tomas Kalous (Carvalho do Príncipe Ulrich, Chéquia)

Fotografia: Douglas Crawford, Tree Wise Urban Forestry (Argyle Street Ash, Reino Unido)

Emmanuel Boitier (Ginkgo Ancestral de St-Hilaire, França)

Para mais informações sobre esta competição – e para assistir à cerimónia de entrega de prémios no YouTube – consulte o site oficial da Árvore do Ano.

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