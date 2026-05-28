A Árvore Europeia do Ano de 2026 já foi coroada

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A 15.ª edição da competição viu um carvalho de 400 anos ser eleito campeão. Veja aqui a grande vencedora (e há até uma árvore portuguesa em destaque).
Viver num lugar cheio de verde é uma bênção, e embora muitas cidades em todo o mundo tenham adoptado práticas inovadoras, como projectos de renaturalização ou a instalação de “corredores verdes”, não devemos ignorar o poder simples das árvores. Mantêm as nossas ruas à sombra, ajudam-nos a respirar e são incrivelmente adoráveis de se ver.
O concurso Árvore Europeia do Ano celebra a importância das árvores para as comunidades locais de todo o continente, e o vencedor para 2026 acaba de ser anunciado.
O Carvalho de Laukiai, um carvalho com 400 anos situado na aldeia lituana de Rukai, venceu a competição com uma pontuação de 6153 “pontos de árvore”.
Segundo a organização da Árvore do Ano, este velho carvalho esteve esquecido durante bastante tempo. No entanto, há cerca de um ano, a comunidade local envidou esforços para restaurar o terreno e a área circundante, tendo mesmo organizado uma celebração em sua honra.
Em segundo lugar ficou a Velha Macieira Brava de Diel, na Eslováquia, e em terceiro o Olmo Torto de Szyslowiec, na Polónia.
Antes de as árvores serem submetidas a votação pública, cada país participante selecciona uma árvore através de um concurso local, onde as comunidades, organizações e escolas nomeiam uma árvore da sua região. Depois, as árvores são submetidas a uma votação pública online, tornada justa por um novo sistema de “pontos de árvore” que tem em conta os países com populações maiores e pondera a pontuação em conformidade.
Este ano assinala a 15.ª edição do prémio.
“A competição foi extremamente renhida – a classificação permaneceu incerta até ao último momento”, afirmou Petr Skrivanek, coordenador da Árvore Europeia do Ano. “As magníficas árvores deste ano atraíram uma enorme atenção em toda a Europa. Durante o período de votação, o site registou cerca de 1,5 milhões de visitas, com mais de 200 mil eleitores únicos – pessoas que se preocupam com a natureza e o ambiente.”
Abaixo, deixamos-lhe algumas fotografias de um punhado de finalistas (onde se inclui o portuguesíssimo Cedro de Runa).
Para mais informações sobre esta competição – e para assistir à cerimónia de entrega de prémios no YouTube – consulte o site oficial da Árvore do Ano.
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