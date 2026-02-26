A deseducação do Kalorama: Lauryn Hill, Grace Jones e Vince Staples reforçam cartaz

[category]
O MEO Kalorama anunciou uma nova e vasta leva de artistas que inclui nomes como Black Star, Peaches e Anna Von Hausswolff.
O MEO Kalorama anunciou uma nova leva de artistas para a sua quinta edição, que decorre entre 28 e 30 de Agosto no Parque da Bela Vista, consolidando-se como um espaço de convergência entre lendas e vozes emergentes. Entre os destaques, surge Ms. Lauryn Hill, que se apresenta no dia 29 com um concerto único, onde tocará na íntegra The Miseducation of Lauryn Hill, acompanhado pelos clássicos dos Fugees e pelos convidados Wyclef Jean, YG Marley e Zion – estes últimos dois são filhos da artista.
Nesse mesmo dia actuam ainda os Black Star, dupla formada por Yasiin Bey e Talib Kweli, o rapper norte-americano Vince Staples e o projecto conjunto de Amaro Freitas, Criolo e Dino D’Santiago. Nesse mesmo dia sobem ainda aos palcos do festival Ravyn Lenae, Unknown Mortal Orchestra, Mind Enterprises, Joshua Idehen, Tyler Ballgame, Bruno Pernadas, Femme Falafel e Raquel Martins.
O primeiro dia, 28 de Agosto, contará com a força camaleónica de Grace Jones, que regressa a Portugal após a estreia em 2019, e de novas confirmações como Judeline, Anna Von Hausswolff ou Folk Bitch Trio, que se juntam a Robbie Williams, Interpol, Melodie’s Echo Chamber. No último dia, 30 de Agosto, o festival reforça o cartaz com a lendária Peaches, cantora canadiana de electro-rock, numa data que já conta com projectos como Deftones, Turnstile, Clipse ou Freddie Gibbs com The Alchemist.
Entre as mexidas do cartaz, está também o cancelamento do concerto dos Violent Femmes devido ao cancelamento da sua digressão europeia. Além da música, A organização anunciou ainda a renomeação de um dos palcos como Palco Sagres, que passa a ser a cerveja oficial do evento.
Av. Alm. Gago Coutinho (Bela Vista). 28-30 Ago (Sex-Dom). 95€
