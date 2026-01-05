À Noite no Oceanário: no escurinho e com bilhetes mais baratos

O aquário lançou um novo programa de visitas até 8 de Fevereiro: acontece ao final do dia, entre as 17.00 e as 20.00, com preços mais acessíveis.

O Oceanário de Lisboa inaugura esta segunda-feira, 5 de Janeiro, o seu novo programa ao final do dia, entre as 17.00 e as 20.00. Com um preço mais acessível, a experiência “À Noite no Oceanário” não só facilita as visitas durante a semana, depois das aulas ou do trabalho, como inclui a interacção directa com especialistas num cenário inédito: depois de o sol se pôr.

“Durante a visita, que nesta época do ano decorre já de noite, os aquários beneficiam de uma luz diferente, o que altera a percepção dos habitats e a observação dos animais. À medida que a luz exterior diminui, a atmosfera torna-se mais envolvente, proporcionando um olhar distinto sobre os ecossistemas marinhos”, lê-se em comunicado do Oceanário.

O Oceanário já abria até às 20.00, mas esta proposta “distingue-se pela presença de educadores marinhos distribuídos por cinco pontos-chave da exposição, disponíveis para esclarecer dúvidas, partilhar curiosidades e aprofundar conhecimentos”, explica-se na mesma nota, na qual se destaca também o preço mais acessível: 10€ para crianças até aos 12 anos e 15€ para jovens e adultos, em vez do preço habitual, que pode atingir os 18€ e os 31€, respectivamente.

Oceanário de Lisboa, Esplanada D. Carlos I (Parque das Nações). Seg-Dom 10.00-20.00, 15€-31€. 5 Jan-8 Fev: Seg-Dom 17.00-20.00. 10€-15€

