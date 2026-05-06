À noite no palácio: prepare-se para ver o chalet e os jardins Biester, em Sintra, como nunca antes

A primeira visita nocturna à Casa das Bruxas, marcada para 8 de Maio, esgotou num abrir e fechar de olhos. Mas, até Novembro, há muitas datas disponíveis.

Durante o dia, grupos de turistas enchem o Palácio Biester, em Sintra, e o seu frondoso parque envolvente, com miradouros com vista para o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena e até o mar. À noite, o tempo abranda, as multidões desaparecem, o espaço ilumina-se e reina o silêncio, oferecendo uma nova perspectiva sobre este monumento neo-gótico do final do século XIX, também conhecido como Casa das Bruxas. E é precisamente no escurinho da noite, uma vez por mês até Novembro, que vai poder visitar a obra do arquitecto José Luiz Monteiro e os jardins do paisagista Francês François Nogré.

Marcada para 8 de Maio, a primeira visita nocturna já está esgotada, mas seguem-se outras, a 5 de Junho, 3 e 4 de Julho, 7 de Agosto, 4 de Setembro, 2 de Outubro e 6 de Novembro. Estamos a falar de acontecimentos exclusivos, para um máximo de 25 pessoas, pelo que o melhor é não se deixar dormir e marcar já.

DR Palácio Biester

DR Palácio Biester

As visitas guiadas ao palácio que serviu de cenário para Roman Polanski filmar parte do seu thriller sobrenatural A Nona Porta (1999) estão marcadas para as 21.30 e prometem dar a conhecer divisões ricamente decoradas por artistas da época, como Luigi Manini e Leandro de Souza Braga: por exemplo, a sala da música, a sala de estar, o salão de festas, a capela e o quarto principal. O passeio passa ainda pelo parque botânico, com espécies exóticas de todo o mundo, desde as cameleiras da China e do Japão, aos fetos da Austrália e abetos da América do Norte.

Estes percursos nocturnos têm o custo de 35€ e a reserva é obrigatória.

Palácio Biester, Avenida Almeida Garrett, 1A (Sintra). Visitas nocturnas: 5 Jun, 3 e 4 Jul, 7 Ago, 4 Set, 2 Out e 6 Nov, 21.30. 35€

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