A Perfect Circle juntam-se a Nick Cave e Twenty One Pilots no NOS Alive

O festival de Algés acrescenta o super-grupo de Maynard James Keenan ao Palco NOS no primeiro dia, fortalecendo um cartaz que já incluía nomes como Foo Fighters ou Lorde.

Os A Perfect Circle são a mais recente confirmação para o primeiro dia do NOS Alive, actuando a 9 de Julho no Palco NOS, ou seja, no mesmo dia dos já anunciados Twenty One Pilots e Nick Cave & The Bad Seeds.

Formados em 1999 por Billy Howerdel e Maynard James Keenan, vocalista de Tool e Puscifer, os A Perfect Circle afirmaram-se com uma sonoridade que rapidamente ganhou peso e influência, sustentada por composições densas e um rigor estético que atravessa toda a discografia. O álbum de estreia, Mer de Noms (2000), marcou desde logo a sua posição, tornando-se o disco de rock com a entrada mais alta de sempre na tabela norte-americana na semana de lançamento, impulsionado por temas como “Judith” e “3 Libras”, que ajudaram a definir o tom da banda no virar do milénio.

Ao longo de mais de duas décadas e meia de actividade, o grupo lançou ainda Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) e Eat the Elephant (2018), enquanto as actuações ao vivo seguem a mesma linha, conhecidas pela precisão e pela atmosfera imersiva que criam em palco.

A passagem pelos palcos de Algés insere-se assim num regresso muito aguardado de Maynard James Keenan ao NOS Alive, depois de ter marcado presença neste mesmo festival com Puscifer em 2023. A última vez que A Perfect Circle esteve em Portugal foi há mais de duas décadas, em 2004, no Coliseu dos Recreios.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 199€-84€

