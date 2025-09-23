A primeira super-Lua do ano chega em Outubro

Marque na agenda: 7 de Outubro. A Lua vai voltar a estar cheia e mais próxima da Terra do que o habitual.

A época das super-Luas arranca na segunda semana de Outubro. Na terça-feira, dia 7, será possível ver o único satélite natural da Terra muito maior e muito mais brilhante do que o habitual. É a primeira super-Lua do ano e terá o seu ponto alto às 03.48 da manhã.

Uma super-Lua ocorre quando a Lua cheia coincide com a aproximação máxima da Lua à Terra na sua órbita elíptica, um ponto conhecido como perigeu. A cada órbita de 27 dias à volta da Terra, a Lua atinge tanto o seu perigeu, a cerca de 363.300 quilómetros da Terra, como o seu ponto mais distante, ou apogeu, a cerca de 405.500 quilómetros da Terra.

Segundo a NASA, “super-Lua” não é um termo astronómico oficial, mas normalmente é usado para descrever uma Lua cheia que se aproxima pelo menos a 90% do perigeu, o que só acontece três a quatro vezes por ano. “Pode ser difícil detectar uma super-Lua visualmente, mas [o fenómeno] tem um efeito na Terra. Como a Lua está na sua aproximação máxima da Terra, pode causar marés mais altas do que o normal”, lê-se em nota da agência espacial norte-americana.

Este ano, além da super-Lua de Outubro, haverá super-Lua a 5 de Novembro (não visível, uma vez que em Portugal acontecerá às 13:19) e a 4 de Dezembro, às 23.14. Se a vamos conseguir ver é outra questão, dependerá sempre de como estará o tempo. O céu nublado e a chuva nunca são bons aliados dos amantes de astronomia.

Caso queira tornar-se um astroturista profissional, só tem de descobrir qual é a melhor app para ver as estrelas para si. Nem todos temos a sorte de viver na região do Alqueva, onde há uma média de mais de duas centenas de noites sem nuvens, perfeitas para apreciar o tecto natural da Terra em todo o seu esplendor. Mas, como já provámos, mesmo na cidade é possível ver as estrelas.

Não estão ainda previstas observações nocturnas para dia 7, mas durante o fim-de-semana poderá, por exemplo, juntar-se a uma caminhada nocturna organizada por José Dias Pereira, da Lynx Travel, que propõe subir à Serra de Sintra para ver a Lua da Colheita, o nome que se dá à Lua cheia que ocorre mais próxima do equinócio do Outono. São 5 quilómetros de passeio e a actividade tem um custo de 10€ (5€ para crianças dos seis aos 12 anos). Para se inscrever, basta enviar e-mail (lynxtravel11@gmail.com).

