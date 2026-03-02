A Torres Novas abriu uma loja. Lá dentro, há conforto para todas as estações do ano

Das memórias em torno de uma fábrica centenária, três jovens empreendedores ergueram uma marca que junta tradição e modernidade. Agora, a Torres Novas abre a primeira loja.

Na memória dos mais velhos, mas já a entrar na lista de desejos de uma nova geração. Assim está a Torres Novas que, depois de um showroom na zona do Restelo e de pontos de venda dentro de outras superfícies, abriu finalmente uma loja própria, a primeira. Finalmente porque o catálogo já vai extenso e estava na hora de pôr esta marca portuguesa mais à mão de semear.

Um plano com cerca de um ano e que ganhou forma em Campo de Ourique. "É uma forma de reforçarmos a relação directa com os nossos clientes e de traduzir, num espaço físico, os valores, a qualidade e o cuidado que colocamos em cada produto”, afirma Inês Vaz-Pinto, sócia e directora criativa, citada em comunicado.

RITA CHANTRE

A loja é pequena e a montra, como sempre, serve de chamariz. Com composições cromáticas, convida quem passa a entrar, ver e tocar. As várias linhas estão distribuídas pelo espaço. E se as toalhas de banho, sobretudo as colecções iniciais, continuam a ser os artigos mais cobiçados, a diversidade já aumentou tanto que, uns passos mais à frente, é como se já fosse Verão outra vez. Entre várias opções de toalhas de praia e uma colecção de assentos reclináveis para levar para o areal, lançada no ano passado, os têxteis balneares têm crescido em popularidade.

Uma coisa é certa: a Torres Novas continua a prosperar num equilíbrio entre objectos clássicos, herdados da antiga confecção fundada ainda no século XIX, e ideias frescas dos jovens empreendedores que, em 2020, relançaram a etiqueta no mercado. A azulejaria espelha este casamento entre passado e presente. O balcão é revestido a motivos florais da Viúva Lamego, a branco e azul. Na parede à esquerda, a arte é outra – tem a assinatura da Kruella d'Enfer e veio da mesma fábrica centenária.

RITA CHANTRE

Fica mesmo sobre a cama, zona dedicada a lençóis e fronhas, com oito colecções em catálogo, e ainda mantas, conchas e enchimentos. Outra secção que faz o coração bater mais forte é a da mesa. Entre algodões e linhos, toalhas, individuais e guardanapos, as opções vão do jantar invernoso ao almoço ensolarado.

Depois da variedade de tamanhos, cores e produtos, vem a personalização. O bordado é já um elemento frequente, sobretudo em edições festivas e estivais. Com os bordados, dezenas de peças podem tornar-se únicas, basta o cliente querer. Por enquanto, ainda não há máquina na loja, mas trazer uma da fábrica é uma das possibilidades em cima da mesa.

Rua Tomás da Anunciação, 38 A (Campo de Ourique). 92 849 1528. Seg-Sáb 10.00-19.00

