“A vida dura muito pouco”: José Pinhal Post-Mortem Experience vão despedir-se dos palcos

Depois de mais de uma década a manter viva a memória de José Pinhal, o grupo que fez o país inteiro dançar com os temas do cantor romântico prepara-se para um adeus definitivo, com concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa em 2026.

Chega ao fim uma das mais improváveis e queridas experiências da história recente da música popular portuguesa. Os José Pinhal Post-Mortem Experience anunciaram esta sexta-feira que se vão despedir dos palcos, marcando as últimas noites para 2026: a 9 de Outubro no Coliseu do Porto e a 7 de Novembro no Coliseu de Lisboa.

Durante quase uma década, o projecto manteve viva a memória e o espírito de José Pinhal, o cantor romântico e mestre de baile, natural de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, e que se tornou um fenómeno de devoção nacional, tornando músicas como "Tu És A Que Eu Quero", "Porém Não Posso" ou "Magia" autênticos hinos.

O que começou em 2016 como uma homenagem espontânea cresceu até se tornar num culto transversal a gerações e geografias, unindo fãs da música pimba, do rock alternativo e da cultura popular portuguesa.

Os José Pinhal Post-Mortem Experience percorreram o país de norte a sul, passando por festivais como Paredes de Coura ou o Bons Sons, levando o repertório do cantor a romarias, festivais e salas de concerto. “Foram mais de dez anos de tributo a um dos artistas mais icónicos da música popular portuguesa”, escreveram em comunicado, sublinhando o orgulho de terem levado as canções de Pinhal “a lugares aonde nunca antes tinham chegado” e transformado temas esquecidos em autênticos hinos entoados por multidões em êxtase.

No auge desta febre, foi ainda feito um documentário, realizado por Dinis Leal Machado, intitulado A Vida Dura Muito Pouco, sobre a vida do cantor, que descortinou a vida do artista e o impacto e influência que teve numa nova geração de artistas.

Antes da despedida nos coliseus, o grupo fará uma última digressão ao longo de 2026, uma espécie de preâmbulo para a homenagem final.

Coliseu Porto Ageas. 9 Out (Sex) 22.00. 20€-25€; Coliseu dos Recreios. 7 Nov (Sáb) 22.00. 18€-30€

