Acha que sabe pôr um preservativo? Há três drag queens prontas para o ensinar

Neste Dia Internacional do Preservativo, há actividades e 5000 preservativos gratuitos na Praça da Figueira. Logo à noite, há festa no bar Tr3s, no Príncipe Real.

Para celebrar o Dia Internacional do Preservativo, o GAT – Grupo de Activistas em Tratamentos decidiu promover várias actividades para mostrar a importância do uso deste método contraceptivo. Em Lisboa, vai haver 5000 preservativos para dar, jogos e ainda uma festa.



Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a utilização do preservativo está a diminuir em várias partes do mundo. Um estudo da OMS revela que, em Portugal, a prática diminuiu de 66%, em 2018, para 64%, em 2022. Por isso, o GAT, em conjunto com a Lisboa sem Sida e a AHF (AIDS Healthcare Foundation), quer mostrar como é importante a sua utilização para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, em especial o VIH.

É então na Praça da Figueira, entre as 15.00 e as 18.00, onde vão ser distribuídos 5000 preservativos gratuitos e informação acerca de saúde sexual, que vai haver um espaço dedicado a esclarecer dúvidas sobre o uso do preservativo. A diversão fica a cargo das drag queens Lazzarka, Mary Poppers e Sylvia Koonz que vão desafiar as pessoas a colocar correctamente um preservativo num objecto surpresa.

A partir das 21.00, passa-se da Praça da Figueira para o Príncipe Real, mais precisamente para o Bar Tr3s. É lá que a festa de sensibilização continua, com mais desafios e preservativos para dar.

Praça da Figueira. 13 Fev. Qui 15.00-18.00. Entrada livre. Príncipe Real. 13 Fev. Qui 21.00. Entrada livre

💕 Dia dos Namorados: lá vamos nós outra vez – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp