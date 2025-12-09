Adeus, Kremlin. Olá, Santuário: vai abrir um novo espaço para em Lisboa

No lugar onde o Kremlin marcou gerações, o Santuário apresenta-se como um espaço cultural dedicado à música electrónica, mas também à arte e à gastronomia.

No antigo espaço do Kremlin, que durante décadas marcou a vida nocturna de Lisboa, vai nascer o Santuário. O novo projecto assume-se como um destino cultural dedicado à música electrónica, à criação artística contemporânea e contará com a liderança do DJ e produtor Filipe Martins, também conhecido como Dub Tiger, e pelo empresário Fernando Rodrigues.

"Totalmente redesenhado", o espaço deixa para trás a estrutura histórica para dar lugar a uma arquitectura renovada e a uma direcção artística que aposta em "experiências imersivas", com sistemas de som, iluminação e produção audiovisual de última geração, preparados para receber "performances multidisciplinares" e formatos que ultrapassam "o conceito tradicional de discoteca". A ideia é criar um "ecossistema" capaz de integrar música, arte e gastronomia, informa o Santuário em comunicado.

Entre os vários núcleos, destaca-se a sala principal, na qual o som se articula com uma narrativa visual do artista RAF, criando uma relação contínua entre música e imagem, de acordo com a mesma nota. O Éden, uma área mais reservada, foi desenhado como espaço de contemplação e convívio num registo mais intimista. Existem ainda zonas dedicadas à gastronomia e à performance, concebidas para assumir diferentes configurações mediante o tipo de evento ou momento da noite.

A inauguração está marcada para 18 de Dezembro, uma quinta-feira, com Miguel Rendeiro, Tiago Cruz e Dub Tiger a abrirem a programação. Durante o primeiro mês, o alinhamento inclui ainda actuações de Maddox, Nuak (Rodrigo Castelhano), Daveed, MDUSA, Gonçalo, Revimo Art, Pako Ramirez, Raedam e Dexx.

