Agora pode atravessar a Torre Eiffel através de uma ponte suspensa

A “Vertigem da Torre” foi inicialmente inaugurada em 2025, mas a sua segunda temporada está aí e decorre até 3 de Maio – aqui tem todas as informações.

Existem poucos monumentos mais icónicos neste planeta do que a Torre Eiffel, em Paris, mas mesmo quando se pensava já ter visto a estrutura de todos os ângulos possíveis, eis que aparece um novo.

É verdade – inicialmente inaugurada em 2025 e com a actual temporada a decorrer de 17 de Março a 3 de Maio, agora é a altura ideal para experimentar a “Vertigem da Torre”, uma ponte suspensa com quase 60 metros de altura entre os pilares este e oeste do monumento.

A ponte tem 40 metros de comprimento, é totalmente protegida por redes e é composta por mais de 25 mil painéis de malha. Abaixo encontra-se um vídeo que mostra como é a experiência.

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Situada logo acima do primeiro piso, a 60 metros de altura, a ponte liga os pilares norte e sul da torre. A visita é gratuita para todos os portadores de bilhete, embora só possa ser acedida por um máximo de quatro pessoas de cada vez. Para garantir o seu lugar, faça a leitura de um dos códigos QR no local (que encontrará perto da atracção, no terraço e no interior do café do Pavilhão Ferrié) e reserve um horário para a hora seguinte.

Mais sobre a Torre Eiffel

Ame-a ou odeie-a (como muitos parisienses, alegadamente), ninguém pode negar a indiscutível e contínua relevância da Torre Eiffel.

França continua a ser o país mais visitado do mundo, e este marco histórico é a sua atracção mais visitada, recebendo mais de sete milhões de visitantes todos os anos. De facto, é a actual detentora do recorde do Guinness para o monumento pago mais visitado do planeta.

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