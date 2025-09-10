Ainda não é o adeus ao Verão: temperaturas sobem nos próximos dias

Máximas têm estado "abaixo da média para a época do ano", mas devem subir a partir de quinta-feira, dia 11. Em Lisboa podem chegar aos 29 ºC.

As temperaturas dos últimos dias, "abaixo da média para a época do ano" nas palavras empregues pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pareciam anunciar um Outono antecipado. Mas esta semana, as máximas "deverão subir".

A variação começa por ser ligeira no dia 11, quinta-feira, prevendo-se uma "nova subida no dia 14, mais significativa e generalizada a todo o território", descreve o IPMA, em comunicado. Assim, é provável que, nos dias 14 e 15, "os valores das temperaturas máximas variem aproximadamente entre 30 e 35 °C na região Sul, no vale do Tejo e em alguns locais do interior Norte e Centro".

A previsão descritiva para Lisboa aponta para a possibilidade de as máximas atingirem 28 ºC esta sexta-feira e domingo (sábado há uma ligeira descida para os 25 ºC), e 29 ºC na segunda-feira. O céu deverá manter-se pouco nublado a partir desta quinta-feira, dia 11, e as temperaturas mínimas deverão variar entre os 17 e os 18 ºC.

