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Ainda vamos em Maio e já há arraial: José Malhoa, Toy ou Rosinha fazem a festa no Campo Pequeno

Grande Arraial Sagres Avenidas Novas começa a 29 de Maio, nos jardins do Campo Pequeno. Até 14 de Junho há concertos de Rosinha, Toy, Santamaria ou José Malhoa.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Grande Arraial Sagres Campo Pequeno
DR | Grande Arraial Sagres Campo Pequeno
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É um dos primeiros e maiores arraiais da cidade, e este ano traz Rosinha (29 de Maio), Toy (3 de Junho), Santamaria (10 de Junho) ou José Malhoa (cabeça-de-cartaz do Mega Santos da Betclic, a 9 de Junho) ao palco dos jardins do Campo Pequeno. O Grande Arraial Sagres Avenidas Novas acontece de 29 de Maio a 14 de Junho, com 16 noites de concerto.

Além da música (a programação completa pode ser consultada aqui), o espaço vai contar com as tradicionais sardinhas assadas, bifanas ou hambúrgueres. Nas edições anteriores, a festa tem também incluído atracções para os mais novos, como carrosséis e insufláveis.

Campo Pequeno. 29 Mai-14 Jun. Entrada livre

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