Ainda vamos em Maio e já há arraial: José Malhoa, Toy ou Rosinha fazem a festa no Campo Pequeno

Grande Arraial Sagres Avenidas Novas começa a 29 de Maio, nos jardins do Campo Pequeno. Até 14 de Junho há concertos de Rosinha, Toy, Santamaria ou José Malhoa.

É um dos primeiros e maiores arraiais da cidade, e este ano traz Rosinha (29 de Maio), Toy (3 de Junho), Santamaria (10 de Junho) ou José Malhoa (cabeça-de-cartaz do Mega Santos da Betclic, a 9 de Junho) ao palco dos jardins do Campo Pequeno. O Grande Arraial Sagres Avenidas Novas acontece de 29 de Maio a 14 de Junho, com 16 noites de concerto.

Além da música (a programação completa pode ser consultada aqui), o espaço vai contar com as tradicionais sardinhas assadas, bifanas ou hambúrgueres. Nas edições anteriores, a festa tem também incluído atracções para os mais novos, como carrosséis e insufláveis.

Campo Pequeno. 29 Mai-14 Jun. Entrada livre

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