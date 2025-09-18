Alcochete vai ter festival gratuito nas Salinas do Samouco

A sexta edição do FestiSal acontece no sábado, 20 de Setembro. A programação inclui desde observação de aves a um workshop de fotografia.

As Salinas do Samouco vão voltar a ser palco do FestiSal. A sexta edição acontece já este sábado, 20 de Setembro, entre as 09.30 e as 20.00. Além do habitual Mercadinho, com produtos regionais, artesanato, tapas e petiscos, a programação inclui música ao vivo, recriações históricas, oficinas guiadas, workshops, demonstrações, um showcooking, uma exposição e várias propostas para os mais novos.

“Mais do que um festival, é uma experiência sensorial e pedagógica, que resgata saberes antigos e convida famílias e amantes da natureza, de todas as idades, a mergulharem no mundo da salicultura artesanal, uma arte com séculos de história, profundamente enraizada na identidade local”, lê-se em comunicado do Grupo StayUpon, parceiro da iniciativa. “Muitos dos visitantes chegam sem saber como se produz o sal marinho artesanal e saem fascinados com um conhecimento renovado e um respeito mais profundo por esta prática ancestral.”

A agenda tem início às 09.30, com uma recriação histórica da rapação de sal. Já entre as 09.30 e as 17.00, seguem-se três visitas guiadas distintas: ao “Percurso do Pernilongo”, “À Descoberta das Plantas Halófitas Comestíveis das Salinas do Samouco” e à “Observação de Aves”. Estão ainda previstas duas apresentações, dedicadas à preservação ambiental e do património natural, no Palácio dos Pinheirinhos, às 14.30 e às 15.00.

Perto do Mercadinho, que estará a funcionar entre as 09.30 e as 18.30, vão também realizar-se vários ateliês – de expressão plástica (11.00 e 14.30), de fotografia (10.00 e 17.00) e de aplicações terapêuticas com sal (11.00 e 16.00) –, e demonstrações – de anilhagem de aves limícolas (09.00-10.30), de fornos solares (09.30-17.00) e de mobilidade sustentável (09.30-18.30). Para os mais novos, o destaque vai para os jogos das 09.30 às 18.00, com animações entre as 14.00 e as 17.00, nomeadamente pinturas faciais, modelagem de balões e teatro.

Se ficar com fome, aproveite o showcooking com o chef António Sequeira a partir das 16.00. A ementa inclui sopa fria de halófitas das Salinas, camarinha frita ao alhinho, brás de salicórnia e creme de fogaça. Mas também vão estar disponíveis foodtrucks com comida e bebida frescas e, caso prefira, poderá usar o parque de merendas, que terá acesso a wc.

A programação completa está disponível para consulta online. A entrada é livre, mas as actividades requerem inscrição através de e-mail (contacto@salinasdosamouco.pt) e telefone (212 348 070).

Salinas do Samouco. 20 Set, 09.30. Entrada livre (actividades gratuitas com inscrição obrigatória).

