A Marcha de Alfama tem o maior palmarés das Festas de Lisboa e, em 2026, voltou a convencer o júri. Ficou à frente de Alcântara e Madragoa.

Oito anos depois, a Marcha de Alfama volta a vencer o concurso das Marchas Populares de Lisboa. Desta feita, com o tema “Os santos devem estar loucos”, um enredo que pôs frente-a-frente o legado histórico da zona e as profundas transformações actuais do bairro. Na Avenida da Liberdade, os marchantes prometeram – a cantar – combater a perda de “chama” de Alfama e assumiram a missão de devolver ao bairro o “sonho e a tradição”.

A decisão do júri foi conhecida nas primeiras horas de sábado, finda a habitual descida da principal artéria lisboeta na noite de Santo António. Este ano, as Marchas mobilizaram cerca de dois mil participantes directos – entre padrinhos, marchantes e equipas de ensaio – e atraiu “milhares de espectadores”, segundo a organização, a Egeac/ Lisboa Cultura.

Na corrida ao título, Alcântara, que procurava manter o bom histórico recente, assegurou a prata, enquanto a Madragoa fechou o pódio no terceiro lugar. Pelo asfalto desfilaram enredos muito diversos, com homenagens visuais e sonoras à calçada portuguesa, à mítica lenda de Ulisses e Ophiussa, à figura dos cauteleiros e ao típico beijinho português.

Ainda assim, a noite pertenceu inequivocamente a Alfama, que, além da consagração geral (o que conseguiu pela 22.ª vez), conquistou grande parte das distinções especiais. O bairro arrecadou o prémio de Melhor Desfile na Avenida, Melhor Composição Original (com a música que dava o mote à marcha), Melhor Coreografia (partilhada com a Madragoa), Melhor Musicalidade (junto com o Alto do Pina) e Melhor Letra (em ex-aequo com Alcântara, Graça e Olivais). Foram ainda premiadas as marchas de Alcântara e da Bica na categoria de Melhor Figurino, e Alcântara assegurou o prémio isolado de Melhor Cenografia.

José Frade/Egeac Marcha de Alcântara

O júri desta edição foi presidido por Vítor Agostinho e contou com Bruno Cochat (coreografia), Hélder Freire Costa (cenografia), José António Tenente (figurino), Maria Inês Almeida (letra), Osvaldo Ferreira (música) e Leonor Padinha (em representação da Egeac).

Classificação final das Marchas Populares de Lisboa 2026

Marcha de Alfama Marcha de Alcântara Marcha da Madragoa Marcha da Graça Marcha do Bairro Alto Marcha do Beato e Marcha da Bica (ex-aequo) Marcha de Carnide e Marcha dos Olivais (ex-aequo) Marcha da Mouraria Marcha do Alto do Pina Marcha de Marvila e Marcha da Penha de França (ex-aequo) Marcha de Benfica Marcha de São Vicente Marcha de São Domingos de Benfica Marcha da Bela Flor Campolide Marcha do Bairro da Boavista e Marcha do Castelo (ex-aequo) Marcha da Ajuda

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