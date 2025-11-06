Algumas zonas de Lisboa, Sintra e Oeiras vão ficar sem electricidade na manhã de domingo

E-Redes vai realizar trabalhos na rede de distribuição, intervenção que exige "uma interrupção temporária do fornecimento de electricidade", entre as 05.00 e as 11.00 de domingo, dia 9 de Novembro.

Algumas ruas e pontos de Lisboa, Oeiras e Sintra não terão electricidade entre as 05.00 e as 11.00 de domingo, 9 de Novembro, informa a E-Redes, explicando que a situação se deve a "trabalhos localizados na rede de distribuição", que servem para garantir a qualidade do fornecimento de energia e também para "corrigir situações que podem gerar insegurança da rede eléctrica e/ou prevenção de avarias".

Saiba quais serão as zonas afectadas em cada um dos concelhos:

Lisboa: Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e Rua Professor Sousa da Câmara, na freguesia de Campolide;

Oeiras, na União Das Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo (prevê-se que a interrupção, neste caso, dure entre as 07.00 e as 11.00) : Bairro 25 De Abril, Rua 1.º De Maio, a Rua Almeida Garrett, Rua Angola, Rua António Nobre, Rua Brasil, Rua Capitães De Abril, Rua Eça De Queiroz, Rua General Norton De Matos, Rua Luís De Camões, Rua Marconi, Rua Moçambique, Rua Pêro Da Covilhã, Travessa Associados, Travessa Da Alegria, Travessa Da Bela Vista, Travessa Da Creche, Travessa Dos Canteiros, Travessa Esperança, Travessa General Humberto Delgado, Travessa Independência, Travessa Marconi, Travessa Sacadura Cabral (todos os pontos se enquadram na União Das Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo);

Sintra, na União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem (das 06.00 às 11.00): Beco Das Figueiras, Caminho Do Pinhal, Caminho Do Vádio, Carreirinha Bacelo, Carreirinho Da Baleia, Largo Da Faustina, Largo Da Fonte, Largo Do Pipas, Largo José Feijão, Largo José Morais, Largo Porto, Lugar Baixo, Prolongamento Rua Porto, Rua Da Albergaria, Rua Da Barroca, Rua Das Figueiras, Rua Das Pedras Negras, Rua Das Pedrulhas, Rua Das Picotas, Rua Do Lugar De Cima, Rua Do Porto, Rua Do Rio Redondo, Rua Dos Cortiços, Rua Dos Tanais, Rua Principal, Travessa Da Mó, Travessa Das Pedrulhas, Travessa Do Cerrado Da Laje, Travessa Do Lugar De Cima, Travessa Terra Da Eira.

