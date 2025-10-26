Almada volta a ser palco do melhor teatro local

A Mostra de Teatro de Almada arranca a 31 de Outubro. O programa conta com 22 espectáculos, incluindo nove estreias.

A Mostra de Teatro de Almada está de volta. Ao longo de um mês, entre 31 de Outubro e 30 de Novembro o público é convidado a assistir a 22 criações teatrais inspiradas em autores como Anton Tchékhov, Henrik Ibsen, Gisela Cañamero e Franz Kafka. As apresentações – promovidas por 20 grupos de teatro com actividade regular no concelho – terão lugar em diversas salas e espaços ao ar livre, reforçando a relação entre o teatro e a comunidade local.

A agenda arranca na sexta-feira, dia 31, no Auditório Fernando Lopes-Graça. Apresentada pelo colectivo Actos Urbanos e com encenação de Joana Sabala, Próxima Pele debruça-se sobre o processo de envelhecimento e conta com texto e música originais. Mas o verdadeiro destaque da programação são as nove estreias previstas, promovidas pelas companhias Aletria Biblioteca Itinerante, Artes e Engenhos, Teatro & Teatro, Academia SHOW IT, Plateias D’Arte, KILIG, Novo Núcleo de Teatro AEFCT, Embal’Arte e Gandaia.

Aponte: no Largo Gabriel Pedro poderá ver A Metamorfose (1 Nov, Sáb 21.30); no Teatro-Estúdio Assunção, O Grande Despertar (1 Nov, Sáb 21.30) e E Então, Anton? (6-7 Nov, Qui-Sex 21.30); no Solar dos Zagallos, Sense – A Floresta Mágica (15 Nov, Sáb 11.00); no Auditório Fernando Lopes Graça, A Gente Quer É Revista (15 Nov, Sáb 21.00), Entre Quatro Paredes (26 Nov, Qua 21.00) e A Árvore Sabiá (29 Nov, Sáb 18.00); no Salão das Carochas, A Gaivota (21 Nov, Sex 21.30); e no Auditório da Costa da Caparica, Dou-te as Laranjas Todas (29 Nov, Sáb 21.00). Mas, atenção, há muito mais para ver.

Para não perder pitada, o melhor é consultar a agenda completa online. Além da programação principal, a Mostra integra ainda actividades complementares completamente gratuitas, como workshops de teatro, destinados a aproximar o público das artes performativas e a estimular novas gerações de criadores e espectadores.

O bilhete para os espectáculos custa entre 5€ e 8€, à excepção de A Metamorfose, que terá entrada livre. A bilheteira abre uma hora antes de cada sessão e não há multibanco.

Organizado pela Câmara Municipal de Almada, em parceria com os grupos de teatro do concelho, o evento conta com o apoio técnico das diferentes salas e espaços de acolhimento. Quase a celebrar três décadas de existência, a Mostra de Teatro de Almada afirma-se como um dos momentos culturais mais emblemáticos do calendário almadense.

Mostra de Teatro de Almada, vários locais do concelho. 31 Out-30 Nov, vários horários. 5€-8€ (excepto 1 Nov, entrada livre)

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn