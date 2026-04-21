Amadora Jazz desafia o público com Fred Hersch, Mary Halvorson e Louis Sclavis

Se para si não existem notas erradas na pauta musical, temos boas notícias. De 7 a 10 de Maio, o Amadora Jazz regressa para a sua 14.ª edição. Este festival ocupa vários espaços culturais com uma programação que cruza nomes internacionais – como Fred Hersch, Mary Halvorson, Louis Sclavis & Benjamin Moussay e Marcelo dos Reis & Salvoandrea Lucifora –, criação artística em residência e propostas de mediação com o público.

Nos Recreios da Amadora, espaço central da programação, o destaque vai para o pianista norte-americano Fred Hersch, que actua em formato solo, num concerto que sublinha a dimensão mais introspectiva do seu trabalho. Segue-se o quarteto da guitarrista e compositora Mary Halvorson, figura central na renovação do jazz contemporâneo, com o projecto “Canis Major”. A programação internacional completa-se com o encontro entre o clarinetista francês Louis Sclavis e o pianista Benjamin Moussay, dupla que tem vindo a consolidar uma colaboração de longa data e que recentemente gravou em conjunto.

A dimensão de criação artística mantém-se como um dos pilares do festival, com a residência do projecto FLORA, liderado pelo guitarrista Marcelo dos Reis. Entre 7 e 9 de Maio, o trio trabalha em formato de residência no Auditório de Alfornelos, num processo que culmina com concerto e gravação, contando ainda com a participação do trombonista italiano Salvoandrea Lucifora.

A programação estende-se ainda a outros espaços da cidade, com propostas que cruzam diferentes linguagens e públicos. A presença de Miguel Calhaz na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos introduz uma vertente mais intimista, enquanto o encerramento no Cineteatro D. João V volta a sublinhar a ligação do festival à formação de jovens músicos, com a actuação da GeraJazz. O programa inclui também iniciativas educativas e uma sessão dedicada ao centenário de Miles Davis, reforçando a componente de mediação cultural.

Vários locais (Amadora). 7-10 Mai (Qui-Dom). 5€-12,50€

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